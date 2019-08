Antonello Venditti in concerto ad Alassio: info e scaletta

Sarà una tre giorni di grande musica al Porto Luca Ferrari di Alassio (SV) e ad aprirla sarà Antonello Venditti. Il Riviera Music Festival, infatti, apre i battenti della sua quarta edizione martedì 20 agosto con il live dell’artista romano, che continua il suo tour italiano per celebrare i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”. I biglietti sono ancora disponibili sia sul circuito Ticketone sia direttamente in biglietteria, che aprirà alle ore 18. Apertura cancelli per possessori Gold Package prevista invece per le ore 19, apertura cancelli al pubblico ore 19.30. Inizio spettacolo previsto per le ore 21. Il Riviera Music Festival, giunto alla sua quarta edizione, proseguirà poi con i live di Boomdabash (mercoledì 21 agosto) e Federica Carta (giovedì 22 agosto). La kermesse negli anni passati ha già ospitato ad Alassio in due anni grandi nomi della musica come Fiorella Mannoia, Gino Paoli, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Caparezza, Le Vibrazioni.

Il “Sotto il segno dei pesci Outdoor Tour”

Sprint finale per la leg estiva del tour di Antonello Venditti, che si chiuderà a metà settembre dopo aver fatto praticamente tutto il giro d’Italia. Ma all’orizzonte già si staglia un altro grande evento: il concerto al Mediolanum Forum di Assago del prossimo 30 novembre. I biglietti per tutti i concerti sono in vendita sul circuito TicketOne: i prezzi partono da 36 euro. Di seguito tutte le date ancora in programma:

Martedì 20 agosto – Alassio (SV), Zona Porto Luca Ferrari

Venerdì 23 agosto – San Pancrazio Salentino (LE), Forum Eventi

Martedì 27 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico

Giovedì 29 agosto – Palermo, Castello a Mare

Sabato 31 agosto – Agrigento, Teatro Valle dei Tempi, Sport Village

Giovedì 12 settembre – Parma, Parco Cittadella

Sabato 30 novembre – Milano, Mediolanum Forum

La probabile scaletta

Il tour che Venditti sta portando avanti ormai dallo scorso inverno celebra i quarant’anni dall’uscita del suo disco di maggior successo, “Sotto il segno dei pesci”. L’album racchiude tutti i temi a lui cari e tuttora di grande attualità: la politica e i suoi riflessi sulle persone, la comunicazione, il viaggio dentro e fuori di metafora, la droga, la tenerezza per Sara e l’amicizia con De Gregori. Così come nei precedenti live di questa tournée celebrativa, durante il concerto ad Alassio Venditti presenterà al pubblico i suoi più grandi successi in oltre due ore di spettacolo, riservando la parte centrale del live all’esecuzione per intero di “Sotto il segno dei pesci”. Per l’occasione, ad accompagnarlo sul palco ci saranno i musicisti che hanno registrato con lui il disco, lo storico gruppo Stradaperta. Nei concerti il cantautore romano riproporrà per intero le canzoni comprese in quello storico album, ma ovviamente anche tutti gli altri grandi successi della sua lunga carriera. Di seguito, per farsi un’idea, la scaletta del concerto dello scorso 18 agosto al Castello Pasquini di Castiglioncello: