Venditti, Vanoni e Virginia. La terza serata del Festival di Sanremo è sotto il segno della V grazie alle performance del cantautore romano e dello show dell’intramontabile cantante milanese che duetta con la presentatrice, regalando un momento di ilarità.

Venditti e la “Notte prima degli esami”

Antonello Venditti torna all’Ariston - dove non è mai stato in gara - a 19 anni di distanza dall'ultima esibizione, con Fabio Fazio a condurre, e scalda il teatro festeggiando i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”. Toccante il duetto con Baglioni, entrambi al pianoforte, su “Notte prima degli esami”. Poi il cantautore romano regala il suo panama a una ragazza tra il pubblico.

Lo show Vanoni-Raffaele

Se Venditti e Baglioni emozionano la platea e gli spettatori a casa, il momento più esilarante della serata è senza dubbio il siparietto tra Ornella Vanoni e Virginia Raffaele. "Non sei in gara anche quest'anno", avverte la Raffaele. Vanoni si presenta in completo rosso fuoco e prova a vendicarsi della sua imitatrice: "Mi hai rovinato la vita facendomi passare per una rimbambita, una rincoglionita, una maniaca sessuale... Recedi, stai zitta! Quando sei andata da Carlo Conti a fare la mia imitazione, ho passato un anno di inferno!". Poi insieme cantano “La gente e me” di Caetano Veloso: tra un'incertezza più o meno voluta e un buco di memoria. L'autoironia della Vanoni raggiunge il picco quando fa il verso alla Raffaele che le fa il verso. Poi chiude con un avvertimento alla Rai: "Sono venuta aggratis: che non diventi un'abitudine!".

Vanoni acclamata dai social

Ornella Vanoni fa impazzire anche i social con la sua esibizione sul palco dell'Ariston. "Momento migliore di questa edizione", "un festival di vecchi, poi è arrivata la Vanoni", "Ornella, illuminaci la strada", "una carezza meravigliosa, invidiabile”, la acclamano gli utenti su Twitter. Le si perdona anche la parolaccia che si è lasciata sfuggire in diretta.