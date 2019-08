Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto a Brescia: info e scaletta

Appuntamento il 22 agosto 2019 con i Tre Allegri Ragazzi Morti a Brescia, in occasione della Festa di Radio Onda D’Urto 2019 nell’area feste di Via Serenissima. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sull’evento, sui biglietti e sulla possibile scaletta dello show.

Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto a Brescia: info biglietti

Il 22 agosto saliranno sul Palco della Festa per Radio Onda D’Urto di Brescia i Tre Allegri Ragazzi Morti, accompagnati da Era Serenase. Il concerto non prevede l’acquisto di un biglietto, ma di una sottoscrizione di 5 euro per sostenere la radio. L’ingresso è in Via Serenissima a partire dalle ore 20.

Tre Allegri Ragazzi Morti in concerto a Brescia: la scaletta

La scaletta della tappa di Brescia dei Tre Allegri Ragazzi Morti, in occasione del loro tour “Sindacato dei Sogni” dedicato al disco rilasciato il 25 gennaio del 2019 per l’etichetta “La Tempesta”. Dall’album sono stati estratti tre singoli: “Caramella”, “Bengala” e “Calamita”. Non mancheranno nemmeno brani iconici della produzione della band come “Alle anime perse”, “Occhi bassi”, e “La tatuata bella”. Di seguito, la possibile scaletta del concerto dei TARM a Brescia, in occasione della Festa per Radio Onda D’Urto:

Caramella Una Ceramica italiana persa in California Calamita C’era un ragazzo che come me non assomigliava a nessuno Difendere i mostri dalle persone I cacciatori Alle anime perse Persi nel telefono Il principe in bicicletta (la canzone della cameriera) Puoi dirlo a tutti La faccia della luna Codalunga Accovacciata Gigante AAA Cercasi Catena Quasi adatti Voglio Il Mondo prima In questa grande città (la prima cumbia) La mia vita senza te Mio fratellino ha scoperto il rock’n’roll Francesca ha gli anni che ha Di che cosa parla veramente una canzone? La tatuata bella Mai come voi Occhi bassi Dipende da te

Come di regola, la setlist potrebbe essere soggetta a modifiche o variazioni in base alle necessità di scena, alle tempistiche e alle decisioni prese sul momento dalla band. La scaletta è presa dallo spettacolo del 29 marzo 2019 presso il New Age di Roncade.

Tre Allegri Ragazzi Morti di nuovo in tour

Dopo tre anni d’attesa, i Tre Allegri Ragazzi Morti ritornano in tour portando il loro nuovo successo discografico, “Sindacato dei sogni”. L’album arriva dopo “Inumani” ed è stato pubblicato per l’etichetta indipendente “La Tempesta” fondata dagli stessi membri del gruppo. Il titolo è un omaggio al rock psichedelico, una traduzione del nome della band californiana “The DreamSyndicate”, nota esponente del movimento musicale paisley underground. Il disco rimette al centro delle sonorità l’incontro musicale tra Davide Toffolo, Luca Masseroni ed Enrico Molteni, ed è stato prodotto insieme a Matt Bordin.