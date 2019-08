Alanis Morissette ha condiviso la gioia per essere diventata mamma per la terza volta sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto in bianco e nero di suo figlio

E’ nato giovedì 8 agosto 2019 Winter Mercy Morissette Treadway ma Alanis lo ha reso pubblico solo qualche ora fa pubblicando una foto del bebè con la didascalia: “E’ qui!” e l’hashtag: "Per tutta la vita ho sognato di amare voi tre".

Nata il 1° giugno 1974, è una cantautrice, attrice e musicista canadese naturalizzata statunitense. Alanis è sposata dal 2010 con il rapper Mario Treadway, in arte Souleye, e ha altri due figli: Ever, di 8 anni e Onyx, di 3.

La gravidanza

A marzo 2019 ha annunciato di essere incinta postando una foto che la ritraeva con il pancione. A giugno, Alanis, durante un’intervista, aveva raccontato la sofferenza di aver patito diversi aborti nel tentativo di raggiungere il desiderio di avere tre figli. Oggi, finalmente, la cantante ha coronato il suo sogno: a distanza di qualche giorno dalla nascita, Alanis ha dichiarato il sesso e il nome del terzogenito.

Alanis Morissette: gli esordi

A metà degli anni '90 la cantante canadese, dopo un paio di album pubblicati solo in Canada, diventò un fenomeno mondiale grazie all'uscita negli Usa di Jagged Little Pill. L’album conteneva alcune delle canzoni che l’hanno resa famosa in tutto il mondo: Ironic e You Oughta Know.

Gli album

Ferma con gli album dal 2012, il suo primo disco è datato 1991 e il titolo non è altro che il suo nome, Alanis; l’anno successivo è uscito Now Is the Time ma il successo è arrivato nel 1995 con Jagged Little Pill. Nel 1998 pubblica Supposed Former Infatuation Junkie e dopo quattro anni Under Rug Swept. Nel 2004 è la volta di So-Called Chaos seguito, nel 2008, da Flavors of Entanglement. Del 2012 è invece Havoc and Bright Lights.

All’inizio della sua carriera gli album erano più frequenti, ma da quando è diventata mamma Alanis ha messo in secondo piano la carriera per dedicarsi alla famiglia. Al momento è alle prese con l’incisione di un nuovo disco che vedrà l’uscita presumibilmente entro la fine del 2019.

I successi

È sicuramente Jagged Little Pill il suo disco più fortunato che le ha regalato la fama in tutto il mondo e numerose candidature e premi. Nel 1995 ha vinto tre Grammy Award: Album dell’anno, Miglior album rock e Miglior video musicale - categoria lungometraggio. Lo stesso disco le ha regalato la vittoria anche agli American Music Award nella categoria Miglior album pop/rock e ai Billboard Awards nella categoria Album dell’anno.