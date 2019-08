Salmo in concerto a Lignano: info e scaletta

Arriva in Friuli Venezia Giulia il “Playlist Summer Tour 2019” di Salmo: l’appuntamento per i fan del rapper sardo è in programma per lunedì 12 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Occasione in cui l’artista farà ascoltare i successi estratti da “Playlist”, il suo ultimo disco di inediti, che per settimane è rimasto stabile in vetta alle classifiche di vendita dei dischi in Italia. Dopo il concerto in programma a Lignano Sabbiadoro, Salmo prenderà un aereo che lo condurrà direttamente nella “sua” Sardegna: la tournée proseguirà infatti sabato 17 agosto in piazza Scogli Rossi ad Arbatax, frazione di Tortolì, in provincia di Nuoro.

Salmo in concerto a Lignano Sabbiadoro: le informazioni

L’inizio del concerto di Salmo, lunedì 12 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro, è in programma per le 21.15. Chi fosse rimasto senza biglietto potrà ancora recuperare acquistandolo sia accedendo al sito di TicketOne, che recandosi presso i punti vendita fisici: i tagliandi sono disponibili al prezzo unico di 46 euro, comprensivo dei diritti di prevendita. La Beach Arena si trova sul Lungomare Trieste di Lignano Sabbiadoro. Intorno all’area ci sono degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto. Tuttavia, il consiglio – vista la massiccia affluenza di pubblico prevista – è quello di arrivare con un certo anticipo, per non rischiare di non trovare posto per il parcheggio.

Salmo in concerto a Lignano Sabbiadoro: la scaletta

La scaletta del concerto di Salmo alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro vedrà come protagonisti soprattutto i brani estratti da “Playlist”, l’ultimo album del rapper sardo, risalente al 9 novembre dello scorso anno e pubblicato su etichetta Sony Music. Si è trattato di un autentico disco dei record, con i suoi 9.956.884 ascolti totalizzati su Spotify in appena 24 ore. E poi con gli otto pezzi classificatisi in contemporanea nella global chart. L’album è stato preceduto dal singolo “90 min” e seguito da “Il cielo nella stanza”. E, con ogni probabilità, sarà proprio il primo singolo ad aprire la serata. Ora “Playlist” è certificato doppio disco di platino, ma a dominare le classifiche di vendita dell’estate italiana non è più questo album, bensì un altro lavoro. Anche questa volta, firmato Salmo, anche se insieme ai colleghi rapper Gemitaiz e Izi: si tratta di “Machete Mixtape 4”, disco stabile da settimane in vetta alle classifiche di vendita in Italia. E sarà proprio “Mammastomale”, canzone parte di questo album, a concludere con ogni probabilità la serata in programma alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro. Questa sarà la probabile scaletta del concerto di Salmo, lunedì 13 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro. Ovviamente, passibile di modifiche: aggiunte, eliminazioni o variazioni dell’ordine dei brani.