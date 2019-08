David Bowie: in arrivo la serie TV sequel di "The Man Who Fell To Earth"

CBS All Access, servizio di video on demand offerto dall’emittente statunitense CBS, ha annunciato l’arrivo dell’adattamento televisivo di “The Man Who Fell To Earth” (conosciuto in italiano come “L’uomo che cadde sulla Terra”). Il celebre film del 1976 con protagonista David Bowie, tratto dall’omonimo romanzo di Walter Tevis, diventerà una serie TV. Ecco le prime anticipazioni.

“The Man Who Fell To Earth”: una serie TV per il sequel

La CBS porterà sul piccolo schermo l’ideale seguito di “The Man Who Fell To Earth”, romanzo sci-fi di Walter Tevis che ha ispirato l’omonimo film diretto da Nicolas Roeg. Nel lungometraggio la parte del protagonista, un alieno precipitato sul pianeta Terra, è stata magistralmente interpretata da David Bowie e la ricordiamo tra le parti più memorabili recitate dal Duca Bianco. Non è ancora stato svelato chi prenderà “il suo posto” per l’adattamento televisivo firmato CBS. Il cast non è ancora stato annunciato, ma quello che già sappiamo è che la regia sarà nelle mani di Alex Kurtzman (co-ideatore della serie “Star Trek: Discovery”). Oltre ad esserne il regista, Kurtzman rivestirà anche il ruolo di sceneggiatore, produttore esecutivo e showrunner insieme a Jenny Lumet. I due, in un comunicato, hanno dichiarato: «Il romanzo visionario di Walter Tevis ci ha regalato un dio delle tecnologie di un altro pianeta - animato dalla performance leggendaria di David Bowie - che ha predetto l'impatto di Steve Jobs ed Elon Musk sul nostro mondo. La serie immaginerà il prossimo passo nella nostra evoluzione, visto attraverso gli occhi di un alieno che deve imparare cosa significhi diventare umani, pur combattendo per la sopravvivenza della sua specie». Alcune parti della serie si collegheranno sia al romanzo che al film, ma anche chi non conosce la storia potrà immergersi in questa nuova produzione di “The Man Who Fell To Earth” senza problemi. L’extraterrestre, che Bowie ci ha fatto conoscere e amare, dovrà affrontare il proprio passato per determinare il futuro della nostra specie. Ancora non è stata svelata la data d’uscita della serie TV.

“The Man Who Fell To Earth”: romanzo, film e serie TV

“L’uomo che cadde sulla Terra” è Thomas Jerome Newton: questo il nome scelto per la “falsa identità” di un alieno precipitato sul nostro pianeta con la sua navicella spaziale, costretto ad adattarsi ad una nuova vita da essere umano. Il film di Nicolas Roeg, uscito nelle sale nel 1976, ha segnato l’esordio cinematografico di David Bowie. La sua immagine androgina, l’universo da lui creato per il suo Ziggy Stardust, lo hanno reso l’interprete ideale per questo ruolo. Il carisma di Bowie ha unito mistero e una sorta di complessità, ricalcando il soggetto del romanzo scritto da Walter Tevis. Angoscia per la solitudine e alienazione del diverso sono i temi portati alla luce da “The Man Who Fell To Earth”, dove il ritratto stesso del protagonista diventa metafora della condizione esistenziale dell'uomo moderno. Non ci resta che aspettare per vedere quale sarà l’ideale seguito della vicenda già nota al pubblico grazie al cinema e alla letteratura.