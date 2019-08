Per concludere il loro tour degli stadi Laura e Biagio hanno scelto la bellissima Sardegna e precisamente l’Arena Fiera di Cagliari. Per la cantante romagnola si tratta non solo dell’ultima tappa di un tour che, insieme al suo amico Biagio, ha registrato decine migliaia di presenze in tutte le città, bensì anche di un grandissimo e aspettatissimo ritorno in terra sarda dove mancava da 10 anni. Il suo ultimo concerto sull’isola risale al 2009 durante del Laura Pausini World Tour e anche in quell’occasione ha colmato una assenza di diversi anni. Nonostante il suo amore più volte e in più modi manifestato per la Sardegna, la cantante di Solarolo per vari motivi difficilmente riesce a sbarcare lì con i suoi tour.



Ma l’attesa è finita e finalmente i suoi fan potranno rivederla in coppia col suo amico fraterno e collega Biagio per l’ultima tappa di un tour che ha visto coinvolto migliaia di fan di due degli artisti più amati del nostro Paese. L’appuntamento è questa sera, giovedì 1 agosto, alle ore 21 all’Arena Fiera di Cagliari.



Tornati da qualche ora dalla Sicilia, in cui dopo il concerto del 27 luglio a Messina sia Laura che Biagio hanno goduto del mare siculo, delle brioche con granita e delle insuperabili arancine (o arancini, dipende dalla città dove si gustano), sono sbarcati sull’altra isola e alla mezzanotte si sono incontrati con Fiorello. I tre, muniti di smartphone, hanno fatto una diretta web su instagram, pubblicata successivamente sui vari social, in cui hanno svelato parte di una sorpresa che andrà in scena questa sera sul palco dell’Arena Fiera. Pare infatti che lo showman catanese e l’attrice Paola Cortellesi saliranno sul palco e duetteranno in una canzone che non hanno ancora rivelato. Un finale con il botto, quindi, con una graditissima sorpresa per tutti i fan accorsi all’evento e che già sono posizionati fuori dai cancelli da diverse ore.



Dopo la tappa a Cagliari Laura Pausini abbandonerà per un po’ i palcoscenici e si dedicherà alla famiglia e al relax (è stata proprio lei ad annunciarlo all’inizio del tour) quindi, in attesa di rivederla nuovamente in scena con un nuovo disco e un nuovo tour, godiamoci questo ultimo e meraviglioso concerto.