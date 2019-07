Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Cagliari: info e scaletta

Si conclude a Cagliari, il 1° d’agosto, il “Laura Biagio Stadi Tour 2019”, un tour dedicato alla musica di due delle voci più importanti della musica italiana. Ecco tutto quello che dovete sapere sul concerto di Cagliari, dal prezzo dei biglietti fino alla scaletta della tappa conclusiva.

Laura e Biagio in concerto a Cagliari: info biglietti

I biglietti per il concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci presso l’Arena Fiera di Cagliari sono disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a una cifra di partenza di 46 euro per un posto unico, diritti di prevendita inclusi. Per quanto riguarda la “Tribuna Numerata”, la cifra sale a 85 euro. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato sul sito. Chi fosse interessato, può ancora usufruire del pacchetto “PRATO GOLD Laura Biagio” per la tappa del 1° agosto, cifra di partenza: 85 euro. Al suo interno: un biglietto “Prato” in piedi, un bracciale per l’accesso al pit sottopalco, un pass laminato da collezione e un ingresso riservato con staff dedicato sul posto. Il concerto avrà inizio alle ore 21 in viale Diaz, 221, a Cagliari. Si consiglia di arrivare con almeno due ore di anticipo per accaparrarsi i posti migliori.

Laura e Biagio in concerto a Cagliari: scaletta

Di seguito, l’elenco completo delle canzoni che formano la scaletta del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a Cagliari. La setlist è stata annunciata prima del tour e non dovrebbe subire variazioni, salvo decisioni dell’ultimo momento della direzione artistica o dei cantanti: