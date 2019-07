Francesco De Gregori in concerto a Palermo: info e scaletta

Arriva al teatro di Verdura a Palermo il tour estivo di Francesco De Gregori, un'occasione per ascoltare alcuni tra i brani più celebri e apprezzati della discografia del cantautore romano, per l’occasione riarrangiati nelle versioni più adatte a essere suonate da un’intera orchestra. L’appuntamento è per la sera di giovedì 25 luglio.

Francesco De Gregori in concerto al teatro di Verdura di Palermo: le info

L’inizio del concerto è in programma per le 21.30. Sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono ancora disponibili dei biglietti relativi a ciascuna tipologia di settore: a 62.10 euro per il settore silver non numerato, a 75.90 euro per il settore gold e a 90.85 euro per il settore diamond. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi per la prevendita.

Francesco De Gregori in concerto al teatro di Verdura di Palermo: la scaletta

Il concerto di Francesco De Gregori al teatro di Verdura di Palermo vedrà l’alternarsi di alcuni tra i brani più celebri della discografia del cantautore romano a chicche che raramente sono state suonate dal vivo. Alla prima categoria appartengono canzoni come “Generale” – la prima della serata a essere cantata da De Gregori, dopo “O Venezia che sei la più bella”, che sarà eseguita dalla sola orchestra –, “La storia”, “La valigia dell’attore”, “La leva calcistica della classe ‘68”, “Sempre e per sempre”, “Alice”, “La donna cannone”, “Buonanotte fiorellino” e “Rimmel”, sulle cui note si concluderà l’intero concerto. Tra i brani raramente parte delle scalette dell’artista troviamo invece “Il cuoco di Salò”, “Un guanto” e “Cardiologia”. Durante la serata troverà posto anche una cover: “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley”. Stilare una scaletta di massima è possibile, visti i già tanti concerti affrontati da Francesco De Gregori insieme all’orchestra in questo tour. Tuttavia, non è da escludere che gli artisti decidano di apportare delle modifiche alla scaletta, aggiungendo, togliendo o variando l’ordine dei brani. La probabile scaletta del concerto di Francesco De Gregori in concerto al teatro di Verdura di Palermo:

O Venezia che sei la più bella (solo orchestra) Generale Il cuoco di Salò La storia Pablo Due zingari La valigia dell’attore La leva calcistica della classe ‘68 Un guanto Sempre e per sempre Bufalo Bill Santa Lucia Alice La donna cannone Vai in Africa, Celestino! Pezzi di vetro Cardiologia L’abbigliamento di un fuochista Titanic Can’t Help Falling in Love (Elvis Presley cover) Buonanotte fiorellino Rimmel

Il tour di Francesco De Gregori insieme all’orchestra

Dopo il concerto in programma il 25 luglio al teatro di Verdura di Palermo, la tournée di Francesco De Gregori si avvierà verso la sua parte conclusiva, con due soli altri concerti: il 20 settembre all’Arena di Verona (i cui biglietti non sono più disponibili sul sito di TicketOne) e il 23 dello stesso mese al teatro degli Arcimboldi di Milano, con i tagliandi in vendita a partire da 49 euro. "Francesco De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” vede la partecipazione della Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da quaranta elementi, compresi il quartetto degli Gnu Quartet, (Raffaele Rebaudengo alla viola, Francesca Rapetti al flauto, Roberto Izzo al violino e Stefano Cabrera al violoncello), la band che accompagna De Gregori ormai da lungo tempo (Guido Guglielminetti al basso, Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e al mandolino e Simone Talone alle percussioni) e le due coriste Vanda Rapisardi e Francesca La Colla.