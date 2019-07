Subsonica in concerto ad Assisi: info e scaletta

I Subsonica stanno continuando a girare tutta l’Italia con il loro “8 tour estate 2019”. Il prossimo appuntamento in calendario si terrà martedì 23 luglio alla Lyrick Summer Arena di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi (Perugia), per la terza edizione del festival Universo Assisi. Di seguito trovate tutte le informazioni utili per arrivare preparati al concerto della band torinese: orari, biglietti e le canzoni in scaletta.

Subsonica ad Assisi: tutte le info sul concerto

Dopo il ritorno live nei palazzetti più importanti d’Italia, i Subsonica sono attualmente impegnati con il loro “8 tour estate 2019”. La band torinese sta facendo cantare, ballare ed emozionare il proprio affezionato pubblico sui palchi all’aperto e nei festival estivi del nostro Paese; la prossima tappa in calendario è fissata per martedì 23 luglio al festival Universo Assisi, che andrà in scena alla Lyrick Summer Arena di Santa Maria degli Angeli, frazione di Assisi (Perugia). L’orario di apertura delle porte è fissato alle 19:30, mentre il concerto dei Subsonica inizierà alle ore 22:00. Consigliamo comunque di consultare gli orari ufficiali sull’evento Facebook e sul sito del festival il giorno stesso del live, per eventuali aggiornamenti. I biglietti per assistere allo show sono disponibili su circuito Ticketone, online e nei punti vendita autorizzati. Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. Il prezzo, posto unico in piedi, è di 18 euro + diritti di prevendita. In alternativa, sarà possibile acquistare i biglietti anche direttamente in cassa la sera dell’evento, ovviamente senza costi di prevendita. La Lyrick Summer Arena è situata nello spazio esterno del Teatro Lyrick ad Assisi, frazione Santa Maria degli Angeli. La venue è facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici: dista solo 500 metri dalla Stazione FS ed è vicino all’uscita della superstrada.

La possibile scaletta del concerto

I Subsonica stanno presentando live al pubblico il loro nuovo album “8”, pubblicato il 12 ottobre 2018. Nella scaletta del tour estivo 2019, quindi, sono presenti diversi brani estratti da quest’ultimo disco tra cui “Bottiglie rotte”, “Punto critico”, “Jolly Roger” e altri. Durante i live, la band torinese non mancherà di far cantare i fan sulle note delle canzoni che ne hanno segnato la carriera, con una particolare attenzione riservata alle tracce di “Microchip emozionale”, album che quest’anno compie 20 anni e che verrà festeggiato in grande con quattro concerti-evento dedicati. Presenti in scaletta “Discolabirinto”, “Colpo di pistola”, “Il cielo su Torino”, “Liberi tutti”, “Strade”, ma anche altri indimenticabili brani di successo come “Nuvole rapide”, “Nuova ossessione”, “Abitudine” e “Incantevole”. Di seguito riportiamo la scaletta seguita dai Subsonica durante i precedenti concerti estivi dell’8 tour; le canzoni presentate al live di Assisi potrebbero subire variazioni in base alle scelte della band.