Laura Pausini e Biagio Antonacci in concerto a Pescara: info e scaletta

Terzultima tappa per il “Laura Biagio Stadi Tour 2019”, che martedì 23 luglio sbarca allo Stadio Adriatico di Pescara. Biglietti ancora disponibili in prevendita sul circuito Ticketone, anche se non in tutti i settori: restano tagliandi in Curva sud non numerata (35 euro), Prato (46 euro), Tribuna Adriatica e Majella con visibilità limitata (60 euro), Tribuna Adriatica categoria 1 (75 euro), Tribuna Majella laterale categoria 2 (75 euro), Tribuna Majella categoria 1 (85 euro), Tribuna Majella Gold (95 euro). Ancora valida, inoltre, l’offerta messa a disposizione da Trenitalia: se sei un socio del programma CartaFreccia o possiedi un biglietto Frecce o Intercity e vuoi assistere al concerto, puoi acquistare su ticketone.it i biglietti del concerto per il settore Prato al prezzo esclusivo di 30 euro invece di 46. L’orario di inizio previsto è quello delle ore 21, attenzione alle numerose modifiche della viabilità che il Comune di Pescara ha messo in atto nei giorni scorsi nei dintorni dello stadio.

Il “Laura Biagio Stadi Tour 2019”

Il tour “Laura Biagio Stadi 2019” è partito mercoledì 26 giugno presso lo Stadio San Nicola di Bari e terminerà giovedì 1 agosto all’Arena Fiera di Cagliari. In attesa dell’inizio del tour, Laura e Biagio hanno mostrato per la prima volta in anteprima il loro palco il 15 giugno in occasione del “Laura Biagio Party 2019” alla Nuova Fiera di Roma. Per pubblicizzare la tournée, i due artisti hanno cantato a sorpresa sulle scalinate di Piazza di Spagna, a Roma, con travestimenti ispirati a Van Gogh, nel suo celebre autoritratto, e “La ragazza con l’orecchino di perla” di Vermeer per lei. I fan li hanno riconosciuti nel momento in cui si sono messi a cantare, lasciando di sasso l’intera piazza con il loro più singolare flash mob. Ecco le ultime date del “Laura Biagio Stadi Tour 2019”:

Martedì 23 luglio – Pescara, Stadio Adriatico

Sabato 27 luglio – Messina, Stadio San Filippo

Giovedì 1 agosto – Cagliari, Arena Fiera

La probabile scaletta

Scambi di canzoni, duetti, grandi successi. La setlist dei concerti del “Laura Biagio Stadi Tour 2019” è ricca e variegata, ma anche piuttosto simile da una data all’altra. Di seguito, l’elenco completo delle canzoni che dovrebbero andare a formare la scaletta del concerto di Pescara basandoci sulle canzoni eseguite negli ultimi appuntamenti, tenendo presente che la lista potrebbe essere soggetta a variazioni o modifiche in base alle decisioni degli artisti: