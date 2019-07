Slipknot, il nuovo album esce il 9 agosto. Annunciato tour nel 2020

Gli Slipknot hanno svelato i primi dettagli del loro tour europeo 2020. La band capitanata da Corey Taylor non ha ancora annunciato le date e le venue precise dei concerti in calendario il prossimo anno, ma sono state confermate tutte le città europee che ospiteranno i loro incredibili live. In Italia è prevista un’unica tappa a Milano. Di seguito tutte le info finora condivise.

Slipknot: tutte le città del tour europeo 2020

Il tour europeo 2020 degli Slipknot sarà a supporto del loro nuovo album “We Are Not Your Kind”, in uscita il 9 agosto 2019. Attualmente la band ha svelato solamente le città europee in cui si terranno i concerti del prossimo anno, ma ancora non ci è dato sapere in che date e in quali venue. È possibile ottenere l’accesso anticipato alle prevendite dei biglietti pre-ordinando “We Are Not Your Kind” sullo store online di Roadrunner Records. Il pre-order deve essere effettuato prima delle 12:30 (ora italiana) dell’8 agosto. Il disco è disponibile in formato CD o vinile, rispettivamente al prezzo di 15,99 euro e 30,99 euro. Durante il loro UK & European Tour 2020, gli Slipknot faranno tappa in Italia per un’unica data a Milano. Di seguito potete trovare l’elenco di tutte le città protagoniste della tournée, nello stesso ordine condiviso dalla band:

Dublino, Irlanda

Manchester, Gran Bretagna

Newcastle, Gran Bretagna

Glasgow, Gran Bretagna

Sheffield, Gran Bretagna

Nottingham, Gran Bretagna

Cardiff, Gran Bretagna

Birmingham, Gran Bretagna

Londra, Gran Bretagna

Amsterdam, Olanda

Francoforte, Germania

Parigi, Francia

Lussemburgo, Lussemburgo

Lione, Francia

Budapest, Ungheria

Lodz, Polonia

Stuttgart, Germania

Monaco, Germania

Milano, Italia

Zurigo, Svizzera

Vienna, Austria

Amburgo, Germania

Berlino, Germania

Dortmund, Germania

Copenaghen, Danimarca

Stoccolma, Svezia

Oslo, Norvegia

Helsinki, Finlandia

Il nuovo album degli Slipknot: “We Are Not Your Kind”

Gli Slipknot stanno per pubblicare il sesto album in studio della loro carriera: il titolo è “We Are Not Your Kind” e la data d’uscita è fissata per il prossimo 9 agosto. Il disco, prodotto dagli stessi Slipknot insieme a Greg Fidelman, arriverà a distanza di ben cinque anni dal precedente “.5: The Gray Chapter” (2014) e a due anni dal live album “Day of the Gusano: Live in Mexico” (2017). Il pre-order del nuovo album è già attivo sullo store online di Roadrunner Records; a chi lo acquisterà prima della sua uscita ufficiale, in CD o vinile, sarà fornito un codice per l’accesso anticipato ai biglietti del tour 2020 (annunciata un’unica data in Italia a Milano). Lo scorso 16 maggio è stato condiviso “Unsainted”, il primo singolo estratto da “We Are Not Your Kind”. Il brano è accompagnato da un videoclip, diretto dal percussionista degli Slipknot Shawn Crahan, nel quale sono state presentate le nuove maschere del gruppo. Il nuovo album è composto da 14 canzoni, di seguito riportiamo la tracklist ufficiale di “We Are Not Your Kind”: