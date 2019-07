Ben Harper e Carl Brave in concerto a Rock in Roma: info e scaletta

Rock in Roma si sdoppia nella serata di sabato 13 luglio. Da un parte Ben Harper e i suoi The Criminal Innocents, dall’altra Carl Brave. Mentre infatti il rocker americano, accompagnato dai fedeli Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky(chitarra), sarà sul palco dell’auditorium Parco della Musica (inizio ore 21), l’artista romano torna a casa per esibirsi all’ippodromo delle Capannelle alle 21.45, anticipato però dai live di ben cinque musiciste: B., Beba, Madame, Margherita Vicario e Rossella Essence.

La probabile scaletta di Ben Harper

Ben Harper e la sua band arrivano a Roma per ripercorrere tutta la carriera di uno dei più raffinati cantautori americani. Biglietti per la data ancora disponibili sul circuito Ticketone, anche se non in tutti i settori: ci sono tagliandi in Tribuna alta mediana (46 euro), Tribuna laterale (57,50 euro), Tribuna mediana (63,25 euro) e Parterre in piedi (57,50 euro). Dopo aver aperto la sua tournée mondiale in Stati Uniti e Sudafrica, lo sbarco in Europa per Ben Harper è arrivato a inizio giugno e resterà nel Vecchio Continente fino alla fine di luglio, per poi continuare il suo ciclo di concerto fino a novembre tra Stati Uniti e Canada. Harper ha ribadito una volta di più il suo amore per il Bel Paese fissandovi ben sette date. Al suo fianco i fedeli The Innocent Criminals, band formata da Leon Mobley (percussioni), Juan Nelson (basso), Oliver Charles (batteria) e Jason Mozersky(chitarra). Il gruppo, che si è sempre esibito live assieme a Ben in giro per il mondo, si distingue per la diversità di generi musicali a cui i vari componenti appartengono e che in una qualche maniera rende ciascun musicista complementare all’altro. Dopo il concerto di Roma, il viaggio di Harper continuerà con le date di Mantova (16 luglio) e Milano (17 luglio, con Juanes).

Di seguito, per farsi un’idea di quella che potrà essere la scaletta del concerto di Roma, la setlist del live a Pistoia di mercoledì 10 luglio:

The Will To Live Don’t Give Up on Me Now Burn One Down Whipping Boy (Chris Darrow cover) Fight For Your Mind Them Changes (Buddy Miles cover) Steal My Kisses Alone Please Bleed Walk Away Deeper and Deeper Forever Gold To Me Call It What It Is Who Is He? (And What Is He To You) Diamonds On The Inside Machine Gun (Band of Gypsys cover) Superstition (Stevie Wonder cover)

La probabile scaletta di Carl Brave

La scaletta del tour estivo di Carl Brave sarà incentrata sul recente successo discografico “Notti Brave” (2018) e l’ep “Notti Brave (After)”, apprezzatissimo sequel dell’album da disco di platino. Il cantautore romano porterà sicuramente in scena anche alcuni dei successi musicali che hanno costellato la sua carriera, come “Fotografia”, “Chapeau” e “Camel Blu”. Di seguito, la scaletta completa del tour “Notti Brave”, basata sulle tappe precedenti dell’artista. Pertanto, l’elenco potrebbe essere soggetto a modifiche o variazioni: