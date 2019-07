Subsonica in concerto a Tortona: info e scaletta

I Subsonica approdano a Tortona per la quarta tappa del loro tour estivo. La band si esibirà venerdì 12 luglio sul palco allestito in piazza Allende

Dopo le prime tre date del loro “8 tour estate 2019”, i Subsonica si preparano ad infiammare Tortona per il festival Arena Derthona che si terrà in piazza Allende. La band torinese ha inaugurato la bella stagione esibendosi sui palchi all’aperto e nei festival estivi del nostro Paese e la prossima tappa in calendario è fissata per venerdì 12 luglio a Tortona per la decima edizione del festival in provincia di Alessandria. Nella line up ci sono anche Fiorella Mannoia, gli Ex-Otago e gli Snarky Puppy, jazz band direttamente da Brooklyn. Una maratona di quattro giorni che inaugurerà Fiorella Mannoia per poi passare il testimone ai Subsonica nella serata di venerdì. Posto unico per quanto riguarda i biglietti con disponibilità ancora presente. Il prezzo per assistere al concerto è di 28,75.

Il tour estivo dei Subsonica

I Subsonica hanno inaugurato la stagione estiva con la leg del tour portato nei palazzetti nel mese di febbraio per la promozione dell’album “8”. Inizialmente il gruppo si è esibito anche nelle maggiori capitali europee per l’ “European reBoot 2018”. Queste invece le date previste tra luglio, settembre e agosto nei migliori festival estivi italiani. Tra quelle in calendario anche quattro tappe dedicate al ventennale dell'album "Microchip Emozionale":

11 luglio Nichelino (TO), Stupinigi Sonic Park - Palazzina di Caccia di Stupinigi (“Microchip Emo-Ventennale”)

12 luglio Tortona (AL), Arena Derthona - Piazza Allende

17 luglio Roma, Rock in Roma - Ippodromo Capannelle (“Microchip Emo-Ventennale”)

18 luglio Napoli, Noisy Naples Fest - Arena Flegrea

21 luglio Olbia, Olbia Tattoo Show – Molo Brin

23 luglio Assisi (PG), Universo Assisi – Lyric Summer Arena

26 luglio San Severo (FG), Alibi Summer Fest - Piazzale Palazzetto Falcone e Borsellino

28 luglio Taormina (ME), Teatro Antico (“Microchip Emo-Ventennale”)

2 agosto Castellano (TN), Stif Sound Festival - Parco delle Leggende

8 agosto Terracina (LT), Anxur Festival – Arena il Molo

9 agosto San Benedetto del Tronto (AP), Porto

10 agosto Loano (SV), Piazza Italia

13 agosto Guardiagrele (CH), Notte Bianca – Largo Garibaldi

14 agosto Melpignano (LE), Largo Ex Convento degli Agostiniani (“Microchip Emo-Ventennale”)

23 agosto Brescia, Onda D’Urto Festival

2 settembre Prato, Piazza Duomo

6 settembre Mondovì (CN), Wake Festival - Mondovicino Arena

La probabile scaletta

Come è possibile ricostruire dalle ultime date, questa dovrebbe essere la scaletta che i Subsonica eseguiranno sul palco di Tortona:

Bottiglie rotte Discolabirinto Up Patriots to Arms (Franco Battiato cover) Nuova ossessione Jolly Roger Fenice Punto critico Liberi tutti Il diluvio Lazzaro L’incredibile performance di un uomo morto Sole silenzioso L’incubo (con Willie Peyote) I cani (con Willie Peyote) Nuvole rapide Aurora sogna Colpo di pistola Depre Incantevole Il cielo su Torino L’odore Abitudine Benzina Ogoshi Tutti i miei sbagli Strade

L'album "8" e il successo del tour

Nel 2018 i Subsonica hanno pubblicato l’album “8” a quattro anni di distanza da “Una nave in una foresta”. Il disco è arrivato dopo aver dato spazio ad alcuni progetti solisti dei membri del gruppo come l’album “Il codice della bellezza” di Samuel. La scelta di utlizzare il numero 8 è dovuto alla «magia che esprime perché identifica il mistero di un tempo che talvolta gira su se stesso. Basta farsi trovare pronti». Nel nuovo album è presente un unico featuring, quello col rapper-cantautore torinese Willie Peyote nel brano “L’incubo” e lo stesso artista partecipa al tour del gruppo. Uno spettacolo che sta dando numerose soddisfazioni e che secondo i piani dovrebbe continuare per almeno un altro anno. Queste le parole di Boosta: «Abbiamo da parte un po’ di sorprese, ma al momento puntiamo tutto su un tour molto, molto, fortunato. Tant’è che il cammino andrà avanti per almeno un altro anno e mezzo».