Ed Sheeran, fuori il video di “Best part of me”

Quando ormai è cominciato il conto alla rovescia per il nuovo album, Ed Sheeran fa uscire il video di un altro singolo, “Best part of me”, brano cantato col featuring di Yebba.

Best part of me, il video

Il video di “Best part of me” esce a distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del singolo e del video di “Blow”, diretto da Bruno Mars. Per la clip di “Best part of me”, Ed Sheeran ha scelto un’ambientazione e un mood totalmente diversi. Il video è stato girato interamente in bianco e nero negli Abbey Road Studios di Londra ed è diretto da Dan Massie. Sulla scena, solo i due interpreti davanti al microfono: Ed Sheeran con l’immancabile camicia a quadri e la chitarra e Yebba, cantautrice statunitense che ha collaborato al brano. Un video intimo e delicato come la canzone, una ballata romantica in pieno stile Sheeran.

Best part of me, il singolo

Prodotto da Ed Sheeran, Benny Blanco & Joe Rubel, il singolo “Best part of me” è uscito lo scorso 5 luglio come quarto estratto dal sesto album di inediti di Ed Sheeran, “No. 6 Collaborations Project”, disponibile in tutti i negozi, fisici e digitali, da venerdì 12 luglio. La canzone è una ballata acustica dalle atmosfere soft cantata in coppia con Yebba, sofisticata cantautrice americana. Nel testo, le ansie dovute alle insicurezze dell’amore.

Nuovo album e tour per Ed Sheeran

Il nuovo album di Ed Sheeran, “No. 6 Collaborations Project”, uscirà venerdì 12 luglio. Il cantautore inglese ha già pubblicato cinque singoli dal disco, cantati (come tutti gli altri) con il featuring di artisti amati e apprezzati da Sheeran. Già disponibili “I don’t care” feat. Justin Bieber, “Cross me” feat. Chance the Rapper and PnB Rock, “Beautiful People” feat. Khalid, “Best Part of Me” feat. Yebba e “Blow” feat. Bruno Mars & Chris Stapleton. Questa la tracklist dell’album: Beautiful People feat. Khalid

South of the Border feat. Camila Cabello & Cardi B Cross Me feat. Chance the Rapper and PnB Rock Take Me Back to London feat. Stormzy Best Part of Me feat. Yebba I Don’t Care - Justin Bieber Antisocial - Travis Scott Remember the Name feat. Eminem & 50 Cent Feels feat. Young Thug & J Hus Put it All on Me feat. Ella Mai Nothing on You feat. Paulo Londra & Dave I don’t want your Money feat. H.E.R 1000 Nights feat. Meek Mill & A Boogie Wit Da Hoodie Way to Break My Heart feat. Skrillex Blow feat. Bruno Mars & Chris Stapleton

Intanto, Ed Sheeran prosegue con il tour europeo che l’ha visto toccare anche l’Italia per tre concerti: venerdì 14 giugno al Firenze Rocks, domenica 16 giugno allo Stadio Olimpico di Roma e il 19 giugno allo Stadio San Siro di Milano. Tre appuntamenti che il musicista inglese ha voluto suggellare con un video pubblicato sui social. Questi i prossimi appuntamenti live per Ed Sheeran: