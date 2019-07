Gemitaiz in concerto a Milano: info e scaletta

Il “Gemitaiz Summer Tour” 2019 procede a gonfie vele e porta con sé una serie di straordinari concerti imperdibili per tutti i fan del rapper romano. L’11 luglio Gemitaiz salirà sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. Scopriamo insieme tutto quello che dovete sapere sui biglietti e sulla possibile scaletta

Gemitaiz in concerto a Sesto San Giovanni: info biglietti

I biglietti per la tappa dell’11 luglio 2019 al Carroponte di Sesto San Giovanni per il tour estivo di Gemitaiz sono ancora disponibili in prevendita sul circuito TicketOne. Per un “Posto Unico”, il prezzo parte da 29 euro. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo cliente. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma si consiglia si arrivare con un po’ di anticipo per gustarsi al meglio lo spettacolo.

Gemitaiz in concerto a Sesto San Giovanni: come arrivare

Il Carroponte di Sesto San Giovanni si trova in via Granelli, civico 1. La location si trova a poche centinaia di metri dalla stazione della linea 1 (ROSSA), fermata Sesto Rondò. Da lì, la passeggiata è di circa 1 km. L’area è servita dalla metrotranvia Linea 31 e dal bus 727. Chi desidera arrivare in treno sappia che la stazione di Sesto San Giovanni si trova circa a 2 km di distanza dal Carroponte, e il luogo può essere raggiunto prendendo i treni suburbani “Milano/Chiasso”, “Saronno/Albairate”, “Milano/Lecco” e “Milano/Bergamo”. Chi arriva in auto può parcheggiare in Viale Fulvio Testi, Via XX Settembre o Via Milanese, al parcheggio del Centro Commerciale.

Gemitaiz in concerto a Sesto San Giovanni: la scaletta

Dopo l’esibizione sul palco del Rock in Roma all’Ippodromo delle Campanelle, Gemitaiz salirà sul palco del Carroponte e si esibirà in una scaletta di pezzi estratti dall’album “Davide” e dal mixtape “QVC8”, entrambi rilasciati nel corso del 2018. Di seguito, la possibile scaletta del concerto di Gemitaiz per il suo Summer Tour 2019, tenendo presente che la lista potrebbe essere soggetta a modifiche o variazioni:

Già da un po’ Toradol Rollin’ Tanta Roba (1 strofa) Paradise Lost Che ci faccio Davi Gigante (1 strofa) Rossi Keanu Reeves (1 strofa) Chiamate Perse Fresco (Mashup) Bad Boys Oro e argento Pezzo Trap (1 strofa) Stanotte Un giro con noi Codice Pin (1 strofa) Giuro che Thoiry RMX Holy Grail Passa Bene Davide Occhiali Scuri On the corner Senza di me Pistorius Veleno 6 sicko mode Veleno 7 Blue Sky Diverso Lo sai che ci penso Giornate vuote

Gemitaiz Summer Tour 2019

Il tour di Gemitaiz proseguirà poi con altre tre date tra Bologna, Gallipoli e Soverato. Di seguito, le informazioni sugli eventi: