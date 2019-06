Selton, il nuovo singolo con Malika Ayane e Carlinhos Brown

I Selton hanno annunciato sui social l’arrivo del loro nuovo singolo. Il gruppo italo-brasiliano è pronto a presentare “Ipanema”, brano che vede la partecipazione di Malika Ayane e Carlinhos Brown. La canzone sarà in rotazione radiofonica dal 3 luglio e arriva a quasi due anni dall’ultimo album “Manifesto Tropicale”. “Ipanema” è prodotto da Dardust, nome d’arte di Dario Farini, e da Tommaso Colliva. Proprio Dardust è tra i producer che hanno lavorato all’Ep “Jova Beach Party” di Lorenzo Cherubini. L’artista ha collaborato al brano “Nuova era”, primo singolo estratto dal nuovo progetto discografico di Jovanotti. I Selton hanno scelto proprio lui per il loro nuovo brano per viaggiare nelle atmosfere del loro Brasile. Il luogo simbolo di “Ipanema” viene celebrato dal gruppo dopo i brani di Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim. Le linee guida del brano sono ritmo, ironia ed eleganza. Nella nota stampa si parla di un metaforico viaggio nella terra dei Selton dove i componenti Daniel Plentz, Eduardo Stein Dechtiar e Ramiro Levy hanno scelto di non essere soli ma con una delle voci piu preziose del panorama italiano, Malika Ayane, e il leggendario percussionista brasiliano nonché fondatore dei Tribalistas, Carlinhos Brown.

Il tour di Malika Ayane

In attesa di partecipare come giudice alla prossima edizione di X Factor, Malika Ayane ha debuttato con il suo nuovo tour in programma per l’estate del 2019. I concerti di “Domino en plein air” vedranno la cantautrice impegnata sul palco insieme a Carlo Guadiello al piano, Marco Mariniello al basso, Nico Lippolis alla batterista e Jacopo Bertacco alla chitarra. Queste sono le prime date del tour che sono state annunciate finora, ma nuovi spettacoli dovrebbero essere resi noti già nei prossimi giorni. Questo il programma:

Sabato 13 luglio 2019 Festival Musicastelle Outdoor, Champrocher (AO)

Sabato 20 luglio 2019 Palmanova Village, Aiello del Friuli (UD)

Domenica 18 agosto 2019 Teatro dei Ruderi, Cirella di Diamante (CS)

Mercoledì 21 agosto 2019 Villa Bertelli, Forte dei Marmi (LU)

Domenica 15 settembre 2019 I suoni delle Dolomiti, Villa Welsperg, Val Canali Tonadico San Martino di Castrozza (TN)

Lunedì 16 settembre 2019 Piazza del Plebiscito, Lanciano (CH)

Attualmente sul sito di TicketOne e presso tutti i punti vendita autorizzati sono disponibili tutti i biglietti del tour. I tagliandi per il concerto sono disponibili al prezzo di 23 euro ciascuno: costo relativo al posto unico numerato.

La carriera di Carlinhos Brown

Ad “Ipanema” collabora anche Carlinhos Brown, cantante, compositore, percussionista, produttore musicale e uno dei creatori del samba-reggae. L’artista ha ottenuto un notevole successo anche in Italia nel 2002 con i Tribalistas, trio composto dallo stesso Carlinhos Brown, Arnaldo Antunes e Marisa Monte. In particolare il singolo "Já sei namorar" divenne una delle hit più importanti dell’estate. L’anno successivo il gruppo conquistò i premi di miglior CD, DVD e miglior canzone durante il Multishow di Musica Brasiliana. Non è la prima volta che Carlinhos Brown collabora con una realtà italiana. Il percussionista ha partecipato ad alcuni spettacoli di Lorenzo Jovanotti, partecipando anche all’album “Il quinto mondo”.