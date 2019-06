Muse, svelati gli artisti che apriranno i concerti in Italia

Da maggio i Muse sono impegnati nel “Simulation Theory World Tour”, serie di concerti in tutto il mondo a supporto di “Simulation Theory”, concept album uscito il 9 novembre 2018 per Warner Bros. Records. Nel disco sono contenuti i due singoli stand-alone pubblicati nel corso del 2017 e a inizio 2018: “Dig Down” e “Thought Contagion”. Il primo brano ufficialmente estratto dall’album è stato “Something Human”, condiviso il 19 luglio 2018, a cui hanno fatto seguito “The Dark Side” e “Pressure”. I Muse hanno puntato molto sulla promozione video dei nuovi pezzi, lanciando singolarmente altre nuove canzoni tra cui “Algorithm”, “Break It To Me” e “Blockades”. La produzione di “Simulation Theory” porta la firma di Rich Costey (già produttore di “Absolution” e “Black Holes and Revelations”), Mike Elizondo, Shellback e Timbaland.

Gli artisti che apriranno i concerti dei Muse in Italia

In Italia la band è attesa per tre concerti attesissimi da tutti i fan. Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme si esibiranno il 12 e 13 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 20 all’Olimpico di Roma. Tre spettacoli sorretti da una scenografia kolossal e dove verrà proposto un nuovo ed entusiasmante pacchetto Enhanced Experience che consente l’accesso a un esclusivo Pre-Show Party in Mixed Reality, sviluppato da Microsoft, con tre giochi di realtà virtuale originali, ispirati alle tracce di Simulation Theory. I vantaggi aggiuntivi di Enhanced Experience includono un biglietto premio per il concerto, un poster specifico, un’esperienza fotografica interattiva con oggetti di scena e cimeli degli ultimi video della band e altro ancora. In questi giorni sono stati resi nomi gli artisti che faranno da apripista all’esibizione dei Muse. Nella data del 12 luglio a Milano, apriranno il concerto i The Amazons, gruppo selezionato per i BBC Music Sound of 2017, nominati da Q come Best Breakthrough Act, apparsi nella lista Brand New 2017 di MTV e inclusi nella lista “Miglior album dell’anno” secondo The Telegraph. Nella data del 12 luglio a Milano ci sarà spazio anche per i Mini Mansions, trio californiano composto da Michael Shuman bassista dei Queens Of The Stone Age, Zack Dawes e Tyler Parkford, bassista e tastierista in tour dei The Last Shadow Puppets. Lo stesso gruppo parteciperà anche alle date del 13 luglio a Milano e di sabato 20 luglio a Roma. In queste ultime due date ci sarà anche Nic Cester, frontman dellla rock band australiana JET, salita alla ribalta nel 2013 con l’album “Get Born”. Nel 2017 ha pubblicato il suo album di debutto solista “Sugar Rush”, acclamato dalla critica come uno degli album più intriganti ed eclettici dell’anno.

L'album "Simulation Theory"

L’ultimo album dei Muse è “Simulation Theory” ed è disponibile in diversi formati: standard CD e vinile, deluxe CD (con 5 bonus tracks), super deluxe (CD + vinile con 10 bonus tracks, art print e libro rilegato), digitale e cassetta. Questa la tracklist completa in tutte le versioni:

Standard CD - Vinile

Algorithm The Dark Side Pressure Propaganda Break It To Me Something Human Thought Contagion Get Up and Fight Blockades Dig Down The Void Deluxe CD

(11 standard tracks sopra elencate + le seguenti 5 bonus tracks)

Algorithm (Alternate Reality Version) The Dark Side (Alternate Reality Version) Propaganda (Acoustic) Something Human (Acoustic) Dig Down (Acoustic Gospel Version)

Super deluxe

(11 standard tracks sopra elencate + le seguenti 10 bonus tracks)