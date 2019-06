Jova Beach Party: quello che sappiamo sulla scaletta del tour di Jovanotti

Nel pieno dei festeggiamenti per la seconda settimana in testa alle classifiche delle canzoni più trasmesse alla radio, Jovanotti continua a preparare nei dettagli il suo Jova Beach Party. Il singolo “Nuova era” e l’uscita dell’Ep dedicato al tour non hanno fatto altro che aumentare ulteriormente l’attesa da parte di fan e appassionati che ora vanno a caccia di altri dettagli sugli show previsti nelle più belle spiagge d’Italia. Negli ultimi giorni sempre più artisti stanno ufficializzando la loro presenza nelle varie date previste e si lavora con grande entusiasmo per un progetto davvero inedito nel nostro Paese. Jovanotti continua ad aggiornare costantemente l’app dedicata al tour con l’aggiunta di altre trasmissioni radio per intrattenere coloro che hanno scelto di scaricarla. L’entusiasmo è alle stelle anche grazie al successo del singolo “Nuova era” e mai come in questo periodo il cantautore è attivissimo sui social dove racconta passo dopo passo ogni novità riguardante i Jova Beach Party.

La scaletta del Jova Beach Party: spazio all’improvvisazione

In tanti sono curiosi di conoscere la scaletta e capire quali canzoni verranno eseguite durante i vari spettacoli. Lo stesso Lorenzo Cherubini ha precisato attraverso un post su Instagram che ogni sera verranno suonati alcuni dei brani presenti nel “Jova Beach Party EP” ma di non avere con precisione una lista di canzoni fisse. Ad ogni spettacolo la scaletta sarà sempre improvvisata in base agli ospiti, al mood e all’atmosfera del momento. Come già annunciato durante la presentazione, Jovanotti sarà in consolle con il gruppo e con la partecipazione di ospiti nazionali e internazionali ma soprattutto tutte le sere la scaletta sarà diversa. Tantissimi gli artisti già annunciati attraverso l’app e i social, tra questi ci sono i Tre Allegri Ragazzi Morti di Davide Toffolo, Alborosie, Boomdabash, Ballo, Benny Benassi, Ex-Otago e il rapper Rancore, già visto al Festival di Sanremo accanto a Daniele Silvestri. Ovviamente ci sarà spazio anche per Charlie Charles che ha collaborato alla produzione di un brano presente in “Jova Beach Party Ep” e la coppia Takagi & Ketra che hanno lavorato al brano “La luna e la gatta” con Lorenzo Jovanotti, Tommaso Paradiso e Calcutta.

Gli ospiti internazionali

Tanto spazio anche alla musica popolare, al rap e alla dance. Jovanotti ha annunciato la presenza di Bombino, Ivreatronic (il progetto di Cosmo), il Canzoniere Grecanico Salentino, Enzo Avitabile & i Bottari di Portico, Fatoumata Diawara, Mr. Rain e i promettenti Pinguini Tattici Nucleari. Ci saranno Rkomi, Rocco Hunt, i Sud Sound System, i veneti Rumatera e i Tarantolati di Tricarico. La lista prevede anche la partecipazione di Ackeejuice Rockers, I Hate My Village, l’Istituto Italiano di Cumbia, dj Albert Marzinotto, Forelock & Awarak, il Club Paradiso, Daniele Baldelli, Deej Ay Mazzz, Devon and Jah Brothers, il Duo Bucolico, la Magicaboola Brass Band, Mangaboo, i Mellow Mood, dj Ralf, Merk & Kremont, Nu Guinea, Sangennaro Bar, l’Orchestra Grande Evento, Paolo Baldini, Selton e The Maggio Connection. Ampia la rappresentanza dall’estero con Acido Pantera, Baloji, Jupiter & Okwess e Bantou Mentale, gli Afrotronics,gli Antibalas e Nikodemus, Gato Preto, J. P. Bimeni & The Black Belts, Los Wembler’s de Iquitos, l’Orkestra Mendoza, Riva Starr, Sava Funk, Shantel, i 47 Soul. E poi The Liberation Project: da Sud Africa, Cuba, Inghilterra e Italia, il nigeriano Tony Allen e, da Italia, Senegal e Tanzania, il Voodo Sound Club.

Il calendario del Jova Beach Party

Il Jova Beach Tour partirà il 6 luglio da Lignano Sabbiadoro e si concluderà 31 agosto alla spiaggia del Muraglione di Viareggio, in quella che è la seconda tappa nella città toscana. I biglietti, per le date che non sono ancora sold-out, sono disponibili sul sito di TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Questo il calendario definitivo: