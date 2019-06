Arisa, il nuovo singolo è “Tam Tam”

Il terzo singolo da “Una nuova Rosalba in città” lancia la lunga estate in tour della cantante lucana

Sarà disponibile negli store e in rotazione radiofonica da venerdì 14 giugno il nuovo singolo di Arisa “Tam Tam”, terzo estratto da “Una nuova Rosalba in città”, sesto album in studio della cantante di origini lucane uscito a ridosso della partecipazione al Festival di Sanremo 2019. Il brano è stato prodotto da Matteo Cantaluppi e porta la firma di Shridhar Solanki (musica) e di Gianluca De Rubertis (testo). «”Tam Tam” è il rumore assordante che fa il cuore alla sola vista della persona amata – dichiara Arisa presentando il singolo – una dichiarazione spassionata su ritmi modernamente tribali, suoni onomatopeici e un’impronta internazionale grazie a Shridhar Solanki. Una piccola curiosità: un giorno in studio abbiamo registrato i battiti dei piedi sul pavimento e anche la signora Caterina ha voluto partecipare».

Due singoli in pochi giorni

Venerdì 7 giugno Arisa era tornata a farsi sentire partecipando come ospite al nuovo brano de Lo Stato Sociale “Dj di m****”, cui ha collaborato anche Myss Keta. La canzone racconta di una storia d’amore destinata a durare giusto il tempo di una festa: fino a quando il dj citato nel titolo del brano continuerà a mettere la musica sulla quale i due innamorati seguiteranno a ballare. Fino al silenzio: delle canzoni, ma anche dei loro sentimenti. Per questo, la “seconda parte” del titolo: invettiva contro lo stesso dj, che suo malgrado è visto come il colpevole della fine della relazione tra i due protagonisti della canzone. Ad alternarsi nel brano le voci della misteriosa artista milanese Myss Keta, de Lo Stato Sociale – con Lodo Guenzi pronto a cantare le strofe – e Arisa, che è appunto impegnata nel ritornello.

“Una nuova Rosalba in città” in tour

“Tam Tam” farà anche da lancio al tour estivo di Arisa, al via sabato 15 giugno da Maida (CZ). Anche nelle date estive, l’artista sarà affiancata da Giuseppe Barbera a pianoforte e tastiere e dal dj/producer Jason Rooney che porterà il suono del live in una direzione elettronica, per proseguire il nuovo viaggio sonoro iniziato nella tranche invernale. Una grande produzione dove musica e visual si fondono per portare dal vivo i brani del nuovo album e i grandi successi di Arisa, riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere dell’ultimo progetto discografico. Di seguito tutte le date al momento in programma: