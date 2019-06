La calda estate musicale di Milano avrà fra i suoi grandi protagonisti il Latin Festival, giunto alla quinta edizione e dedicato quest’anno all’Anno Internazionale delle Lingue Indigene. Un’occasione importante, quindi, per contribuire a promuovere le lingue indigene e migliorare così la vita di tutti coloro che le parlano. Cornice della grande kermesse sarà, come da tradizione, il Forum di Assago, in viale Milanofiori, che dal 13 giugno al 17 agosto sarà il cuore pulsante della Milano musicale. Qualche numero? 66 giorni di festa, diversi paesi latinoamericani omaggiati, concerti di artisti di fama internazionale, scuole di danza e maestri di ballo, mostre fotografiche e vernissage, ben tre ristoranti etnici e area Street Food, e poi ancora cinque piazze musicali, cocktail bar, discoteca e area concerti. Questo è ciò che troverà il pubblico del Milano Latin Festival, giovani, famiglie e turisti provenienti da tutto il mondo e che hanno in comune la grande passione per l’America Latina.

Un ricco parterre di artisti

Ricchissimo il programma di concerti live, con nomi davvero eccellenti. Ad inaugurare il festival il 13 giugno sarà il duo musicale composto da Mau e Ricky Montaner, venezuelani, e nominati nel 2018 per il Latin Grammy Awards come migliori nuovi artisti e canzone dell’anno. Questo il programma completo:

13 giugno, Muy e Ricky

14 giugno, Havana D’Primera

15 giugno, Jacob Forever

16 giugno, Guayacal Orquesta

20 giugno, Daddy Yankee

21 giugno, Orishas

23 giugno, Bachamitodo Live

27 giugno, J Alvarez

28 giugno, Grupo Extra

29 giugno, Nicky Jam

3 luglio, Wisin y Yandel

4 luglio, Zion & Lennox

6 luglio, Noche Reggaeton

8 luglio, Farruko

10 luglio, Bad Bunny

13 luglio, Yomil y El Dani

14 luglio, Saulo

15 luglio, Ozuna

17 luglio, Darrel

18 luglio, Rafaga

19 luglio, Roberto Blades

20 luglio, El Alfa

21 luglio, Los 4

22 luglio, Karol G

25 luglio, Bryant Myers

26 luglio, David Calzado y su Charanga Habanera

27 luglio, Luis Enrique

28 luglio, Lucia De La Cruz

3 agosto, Grupo Niche

4 agosto, Anitta

7 agosto, Manuel Turizio

9 agosto, Lalo Rodriguez

L’apertura del festival avverrà sempre alle 18:30, mentre l’inizio dei concerti è previsto per le ore 21:30. Il biglietto dà diritto all’ingresso al Festival e al concerto. Per chi viaggiasse in macchina, è possibile raggiungere il parcheggio ATM, in Viale Milanofiori, con la tangenziale ovest, uscita A7 Assago/Forum.

Ozuna, il rapper portoricano fa il bis

Tra gli artisti più legati al Milano Latin Festival, vi è sicuramente Ozuna. Per il rapper portoricano classe ’92, molto amato in Italia, dove ha vinto ben 5 dischi d’oro con i singoli “Tu foto”, “Siguelo Bailando”, “Se preparo”, “El Farsate” e “Dile que tu me quieres”, si tratta infatti di un lieto ritorno dopo la partecipazione dello scorso anno.