(@BassoFabrizio

Inviato a Verona)



Il loro camerino sembra sospeso nell'aria. Perché Fred De Palma e Ana Mena appaiono dall'alto nel backstage dei Seat Music Awards all'Arena di Verona. Il brano col quale si sono fatti conoscere e amare è D'estate non vale ed è un scarica di energia. Un brano leggero e solare che però tra le righe nasconde parecchie verità sulle dinamiche di coppia. Adesso presentano il nuovo singolo Una volta ancora pronto a farci scatenare nei prossimi mesi. Ne parlo con Fred alla presenza di Ana.



Avete altri progetti in comune?

Già quando eravamo sul set del video ci chiedevamo quando avremmo realizzato un’altra canzone insieme.

Siete pronti?

E' il momento giusto per replicare, sia per il successo pazzesco dell’anno scorso sia per l'amicizia e il rispetto reciproco abbiamo deciso di affrontare altra avventura insieme con Una volta ancora.

Completamente diverso rispetto al successo del 2018.

E' un singolo volutamente diverso per evitare che ci accusassero di auto-copiarci. C'è una sonorità tipo bachata che non è di moda in Italia in questo periodo ma richiama i primi anni Duemila. Abbiamo spostato la voce Ana su quelle ritmiche e risulta molto incisiva. Siamo felici di presentarlo in Arena.

Dopo i Music Awards?

Faremo qualche Festival, ci vedrete ancora insieme.

Tu invece come affronti l'estate 2019?

Faccio date in giro nei club italiani, un dj set tour col quale porto in giro la canzone, la faccio girare suonandola in più date possibili.

Stai scrivendo cose nuove?

In realtà ho già scritto molto e ci sarà una sorpresa, un progetto nuovo entro fine anno.

Ultimamente ti sei presentato anche come autore.

Prevalentemente scrivo la mia musica, scrivo quello che mi piace. Poi è vero mi sono affacciato alla parte autorale, mi trovo a volte a scrivere pezzi che non rispecchaino la mia identità e magari rispecchiano quella di qualcun altro.

Come hai incontrato Ana?

Preparando D'Estate non vale abbiamo perceptio che ci mancava la voce perfetta per esprimere l'anima della canzone. Una cantante italiana era troppo...italiana per un viaggio latino. Poi ho sentito ana e sono diventato suo fan colpito dalla tonalità della voce. Mi ha mandato un provino fatto dal bagno in nota vocale e ho detto: è lei, è perfetta.



Anche Ana Mena trascorrerà i prossimi mesi in tour. Le sue destinazioni sono la natia Spagna e poi l'America Latina e, ovviamente, l'Italia.