Eddie Vedder, partito il tour da solista

È stato l’AFAS Live di Amsterdam a salutare il primo show del tour europeo da solista di Eddie Vedder. Il frontman dei Pearl Jam suonerà tra giugno e luglio nelle principali città europee per un tour che si concluderà il prossimo 6 luglio a Londra. Affascinante e carismatico come sempre, Eddie ha incantato il pubblico per quasi due ore e mezza suonando sulle note di “Keep me in your heart” del compianto Warren Zevon, e poi ancora “Sometimes”, “Can’t keep sleeping by myself”, “Wildflowers” di Tom Petty, “Song of good hope” e molti altri successi. Tanti gli artisti che hanno duettato con lui sul palco, tra cui il Red Limo String Quartet, Glen Hansard e Jake Clemons, sassofonista della E Street Band e nipote d’arte dell’indimenticato Clarence Clemons, storico sassofono di Bruce Springsteen. Immancabile quindi l’omaggio al boss, con due fantastici tribute: “Drive all night” e “Open all night”. Strepitosa la chiusura del live sulle note di “Rockin’ in the free world” di Neil Young che ha visto la presenza in contemporanea sul palco di questi grandi artisti.

Eddie Vedder: le date del tour europeo 2019

Un tour che ha preso il via in Olanda, quindi, e che si concluderà il 6 luglio al Wembley Stadium di Londra. Due le tappe previste nel nostro paese, una a Firenze il 15 giugno e una a Barolo, in provincia di Cuneo, due giorni più tardi. Queste le date del tour europeo 2019 di Eddie Vedder da solista:

10 giugno Amsterdam, Olanda, AFAS Live

12 giugno Brussels, Belgio, Forest National

15 giugno Firenze, Italia, Firenze Rocks

17 giugno Barolo, Italia, Collisioni Festival

20 giugno Lisbona, Portogallo, Altice Arena

22 giugno Madrid, Spagna, WiZink Center

25 giugno Barcellona, Spagna, Palau St. Jordi

28 giugno Berlino, Germania, Max-Schmeling-Halle

30 giugno Dusseldorf, Germania, Mitsubishi Electric Halle

3 luglio Dublino, Irlanda, 3Arena

6 luglio Londra, UK, Wembley Stadium (Opening Act per The Who)

Un gigante della musica rock

Nato ad Evanston, Eddie Vedder è considerato uno dei mostri sacri del panorama musicale. Artista completo, il frontman dei Pearl Jam suona la chitarra, la batteria, l’armonica a bocca e l’ukulele. Con la sua voce intensa e potente racconta spesso storie di disagio e solitudine, oltre a essere impegnato in prima persona in importanti battaglie politiche e cause civili. Eddie Vedder ha collaborato con artisti del calibro di Ben Harper, Neil Young, Bruce Springsteen, gli U2, Rolling Stones e Red Hot Chili Peppers. Ampissima la sua discografia, in cui troviamo la bellezza di 19 album con i Pearl Jam, due album in studio da solista e la partecipazione a tantissime colonne sonore di importantissimi film, tra cui “Dead Man Walking” e “Mangia Prega Ama”.