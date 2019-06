Alessandra Amoroso e Boomdabash, il video del nuovo singolo “Mambo Salentino”

Un pulmino che si fa strada tra gli ulivi e la terra rossa, l’azzurro del cielo e poi, all’improvviso, il bianco candido di una masseria. Si apre così il video del nuovo singolo di Alessandra Amoroso e Boomdabash “Mambo Salentino”, un vero e proprio tributo alla splendida terra di Puglia. E non poteva essere altrimenti, considerando le origini di questi artisti. La Amoroso è infatti nata a Galatina, in provincia di Lecce. Stesso dna salentino anche per i Boomdabash, che si dividono tra Brindisi e Lecce. Dall’amore per questi luoghi e per le proprie radici è nato il video di “Mambo Salentino”, prodotto da Borotalco Tv e diretto da Fabrizio Conte. «Con il Salento nel cuore abbiamo voluto lavorare a questo nuovo singolo che affonda le radici nel grande amore che entrambi nutriamo per questa terra» ha spiegato la band pugliese, alla sua seconda collaborazione con Alessandra Amoroso dopo “A tre passi da te” del 2015. Un amore che trasuda da ogni singola clip del video e che racconta una giornata tipo dell’estate pugliese: un’anziana che fa le orecchiette, il maestro caseario e la sua burrata artigianale, alcuni ragazzi che organizzano un party, le donne che ballano la pizzica nella più classica delle location salentine: una masseria.

“Mambo Salentino”, hit estiva in salsa pugliese

“Mambo Salentino”, con il suo ritmo coinvolgente e intrigante, si aggiunge di diritto alla lista delle hit estive 2019. D’altronde, la scelta di Alessandra Amoroso non è certo casuale: chi meglio di lei, una salentina doc, per incarnare lo spirito gioviale e spensierato dei pugliesi? «Tra noi è stato tutto molto naturale, come essere in famiglia – ha raccontato la cantante leccese – Sono felice di questa collaborazione che ci riporta a casa e ci fa raccontare la nostra terra, le nostre radici, il nostro Salento. Come la prima volta, i Boomdabash mi hanno accolta a braccia aperte… e mi hanno fatto preparare moltissimi caffè!». Il video, uscito appena due giorni fa, ha già raccolto oltre 2 milioni di visualizzazioni per quello che si annuncia l’ennesimo successo estivo dei Boomdabash dopo “Non ti dico no” dello scorso anno.

Prosegue il momento d’oro della band salentina

Dopo aver conquistato il doppio disco di platino con il singolo “Per un milione”, la band salentina è ora pronta per la tournée estiva che li porterà in giro per l’Italia. Dopo il debutto del 21 maggio a San Severo, i Boomdabash faranno tappa a Pavia il prossimo 4 luglio, a Valmontone il 13 luglio e a Mestre il 14 luglio. Ma ecco nel dettaglio le date del loro tour estivo: