Core Festival a Treviso: info e cantanti

Tutto pronto per la prima edizione del Core Festival di Treviso, che si terrà il 7-8-9 giugno 2019 in zona dogana. Tutto quello che devi sapere sulla lineup e come arrivare

Appuntamento da venerdì 7 fino a domenica 9 giugno 2019 nella zona dogana di Treviso in occasione della prima edizione del Core Festival, che quest’anno cambia nome e rivoluziona le regole del gioco. Ai tempi doveva esserci l’Home Festival, che però è stato trasferito al Parco del San Giuliano di Mestre e dedicato alla musica internazionale. Core è un festival improntato interamente sui successi nostrani e sugli artisti emergenti.

Core Festival di Treviso: info biglietti

I biglietti per il Core Festival sono ancora disponibili all’acquisto sui circuiti di prevendita online come TicketOne e presso i rivenditori fisici autorizzati. Chi fosse interessato a partecipare a uno solo dei tre giorni, potrà acquistare il biglietto singolo, con fascia di prezzo che parte da 39,68 euro, diritti di prevendita inclusi. Chi invece desidera prendere parte a tutte e tre le giornate può scegliere un più conveniente abbonamento al prezzo di 101,20 euro. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 6 biglietti e 6 abbonamenti per singolo account creato sul sito.

Core Festival di Treviso: come arrivare?

Sul sito del Core Festival si possono trovare tutte le indicazioni necessarie ad arrivare sul posto senza difficoltà. L’evento avrà luogo in zona dogana, c/o Viale della Serenissima, civico 10. Chi desidera arrivare in auto può usufruire dei parcheggi nelle prossimità dell’area serviti da una navetta gratuita che porta direttamente al luogo del Festival. Chi decide di arrivare in bus può salire nelle aree della Stazione, di Porta San Tommaso e nell’Area del Mercato Ortofrutticolo con arrivo a inizio serata e partenza durante tutto il Festival in via Boiago.

Core Festival di Treviso: i cantanti

Di seguito, l’elenco dei cantanti che prenderanno parte al Core Festival suddivisi in base alla giornata e al palco dell’esibizione:

Venerdì 7 giugno 2019

MAIN STAGE

Devil Misses Flowers La Scimmia Bruno Bellissimo Pinguini Tattici Nucleari Calcutta

CIRCUS STAGE

I miei migliori complimenti MYSS KETA Ghemon Core Soundsystem w/ Electroboogo Simfonik & Christian Effe

THIRD STAGE

Postino Costiera Auroro Borealo Jolly Mare djset

Sabato 8 giugno 2019

MAIN STAGE

Halba x Foldino Luchè Gemitaiz Salmo

CIRCUS STAGE

Giovaneeffe Raphael Delaghetto Ketama126 Achille Lauro Rumatera Core Soundsystem w/ Electroboogo Simfonik & Christian Effe

THIRD STAGE

A. Kawa Fuera Dola Sxrrxwland Susum dj set

Domenica 9 giugno 2019

MAIN STAGE

Funkasin Street Band Emis Killa Maneskin J-Ax + Articolo 31

CIRCUS STAGE

FGM B-Folk Band Duo Bucolico Fosco17 Core Soundsystem w/ Electroboogo Simfonik & Christian Effe

THIRD STAGE