U2, annunciate nuove date del "The Joshua Tree Tour"

Se ne parlava già da tempo, ma adesso le voci sono state confermate: arriva il “The Joshua Tree Tour” 2019 degli U2, ma solo in Oceania e in Asia, dove la band capitanata da Bono presenterà un calendario di eventi live per celebrare l’iconica release del 1987.

The Joshua Tree Tour: le date 2019

A un anno dalla fine del tour “EXPERIENCE + INNOCENCE” 2018, la band di Bono torna sul palco per una serie di appuntamenti live dedicati al successo del “Joshua Tree Tour”, originariamente messo in atto tra America ed Europa nel 2017 per i 30 anni dello storico album che ha consegnato gli U2 direttamente tra le braccia della leggenda. La conferma degli eventi è arrivata su Ticketmaster Australia, che per qualche ora ha pubblicato la locandina dell’evento anticipando anche l’articolo sul sito ufficiale della band. Di seguito, l’elenco completo delle date del Joshua Tour 2019:

8 novembre, Auckland (NZ) @ Mt. Smart Stadium

12 novembre, Brisbane (AU) @ SunCorp Stadium

15 novembre, Melbourne (AU) @ Marvel Stadium

19 novembre, Adelaide (AU) @ Adelaide Oval

22 novembre, Sydney (AU) @ Sydney Cricket Ground

27 novembre, Perth (AU) @ Optus Stadium

4 dicembre, Tokyo (JP) @ Saitama Super Arena

5 dicembre, Tokyo (JP) @ Saitama Super Arena

8 dicembre, Seoul (KR) @Gocheok Sky Dome

Stando a quanto annunciato sul sito ufficiale, il calendario verrà arricchito da almeno un'altra data, a Singapore, che verrà divulgata successivamente. Le prevendite dei biglietti per il Joshua Tree Tour 2019 avranno inizio il 4 giugno in esclusiva sul sito ufficiale degli U2, solo per gli iscritti e solo fino al 9 giugno. Per motivi di bagarinaggio non sarà possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account.

Un tour commemorativo

Ecco cosa dichiara Bono degli U2 in merito alla notizia del nuovo tour: «Ci sono voluti solo 30 anni per imparare a cantare queste canzoni, ed è fantastico poter dire che finalmente mi sono rimesso in pari con la band. In questo tour, gli U2 hanno dato nuova vita all’album “Joshua Tree”. Questi show ci emozionano sempre e sono sempre speciali. Dalla disperazione di quanto attuali e oscure risultano alcune di quelle canzoni, sarà una vera e propria avventura. E adesso ricominciamo da capo. Auckland, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney, Tokyo, Seoul… Stiamo arrivando per voi». Anche Edge ha qualcosa da dire: «Desideravamo ardentemente portare “The Joshua Tree” in Nuova Zelanda, Australia e in Asia. Abbiamo promesso che l’avremmo fatto e, finalmente, possiamo dire che ci vedremo in novembre. Sarà come tornare a casa e non vediamo l’ora». Sul palco dei concerti neozelandesi e australiani salirà anche Noel Gallagher in veste di supporto: «Siamo entusiasti. Il “Joshua 2017 Tour” è stato uno dei più divertenti a cui abbiamo mai partecipato. Sarà un piacere e un onore quello di condividere ancora il palco con amici e compagni».