Tiziano Ferro: domani esce il nuovo singolo

Poche ore e finalmente Tiziano Ferro farà il tanto atteso ritorno discografico (clicca qui per vedere tutte le foto più belle del re del pop italiano). L’artista si preparare a dominare le classifiche con il brano “Buona (Cattiva) Sorte” che apre il nuovo percorso artistico in cui il cantante si è avvalso della collaborazione di uno dei più grandi produttori al mondo, ovvero Timbaland che ha firmato brani per i più grandi artisti internazionali, tra questi Justin Timberlake, Jennifer Lopez, Madonna, Rihanna e Beyoncé.

Tiziano Ferro: il singolo con Timbaland

Il singolo anticipa il nuovo album di inediti “Accetto Miracoli”, composto da dodici tracce e in uscita il 22 novembre 2019. “Buona (Cattiva) Sorte” vede la presenza di Timabaland non solo come produttore ma anche nei backing vocals dando quel tocco internazionale e accattivante come solo il genio americano è in grado di fare.

Tiziano Ferro ha parlato del rapporto con Timbaland e della loro grande complicità: “A livello musicale mi ci riconosco. Il marchio di Timbaland si sente, questa è stata la prima traccia realizzata insieme e lui ha esordito dicendo che non avrebbe voluto riscrivere niente delle mie canzoni, ma semplicemente rivestirle. Ed è stato magnifico lasciarlo lavorare su una mia canzone e vederla diventare un’altra cosa. L’idea che questo sia il mio biglietto da visita per ricominciare il mio percorso con un nuovo disco è molto eccitante, soddisfa allo stesso tempo la mia voglia di cambiare, ma anche il mio bisogno di rimanere somigliante a me stesso”.

Tiziano Ferro: “È una canzone di rottura”

La canzone, disponibile sulle piattaforme digitali da venerdì 31 maggio 2019, segna l’apertura di un nuovo capitolo musicale che però permetterà al cantante di rimanere anche fedele a se stesso: “Buona (Cattiva) Sorte già al primo ascolto si è mostrata come la canzone di apertura di questo percorso. È una canzone di rottura, dinamica, che parla d’amore con sfumature di cinismo e umorismo nero. È solo un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove”.

“Accetto Miracoli”: ecco i titoli dei dodici brani

Questa la tracklist completa e ufficiale di “Accetto Miracoli”: