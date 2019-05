Elisa in concerto a Bergamo: info e scaletta

Elisa si sta avvicinando alla fine del suo “Diari aperti” tour, che negli ultimi mesi l’ha vista protagonista sui palchi dei teatri di tutta Italia. Il concerto in programma giovedì 30 maggio al Teatro Creberg di Bergamo sarà la penultima tappa di questa lunga tournée, che si concluderà il giorno successivo al Politeama Rossetti di Trieste. Ecco tutte le informazioni per arrivare preparati al live bergamasco di Elisa.

Elisa fa tappa a Bergamo: info e orari del concerto

Elisa ha dato il via al suo tour 2019, “Diari aperti live nei teatri”, poco prima dell’inizio della primavera. Partendo dalla data zero dello scorso 15 marzo al Teatro Odeon di Latisana (UD), la tournée ha poi fatto tappa in tutta Italia riscuotendo un grande successo tra il pubblico a suon di sold out pressoché ovunque. Ora restano solamente due occasioni per assistere allo spettacolo di Elisa nella magica cornice dei teatri; il prossimo concerto è in programma il 30 maggio al Teatro Creberg di Bergamo. Sarà la terza esibizione della cantautrice friulana in questa location nel corso dell’attuale tour, dopo i live andati in scena il 26 e il 27 aprile scorsi. Lo show ha già registrato il sold out, pertanto non saranno disponibili ulteriori biglietti; l’orario di inizio è fissato per le 21:00. Il Teatro Creberg si trova in via Pizzo della Presolana a Bergamo, facilmente raggiungibile in auto per la sua posizione decentrata, ma servito anche dai mezzi pubblici (autobus linee 7 e 8).

La scaletta del concerto

“Diari aperti”, l’ultimo album di Elisa, è uscito il 26 ottobre 2018. Il titolo di questo suo decimo lavoro in studio (il secondo interamente in lingua italiana dopo “L’anima vola”, 2013) è legato alla passione della cantautrice per la scrittura di diari personali: «Ho sempre scritto diari. Il primo mi è stato regalato dalla zia che tornava dalla Cina. Non riesco a scriverli tutti i giorni». Le canzoni di questo disco sono state presentate live con un tour nei teatri ricchissimo di date (e sold out), in una dimensione intima e avvolgente, capace di privilegiare il rapporto diretto con il pubblico. Durante il concerto del 30 maggio a Bergamo non potranno mancare i singoli estratti da “Diari aperti”: “Quelli che restano” (featuring con Francesco De Gregori), “Se piovesse il tuo nome”, “Promettimi”, “Anche fragile” e “Vivere tutte le vite”. In scaletta ci sarà ampio spazio anche per i più grandi successi di Elisa, tra cui “Luce (Tramonti a nord-est)”, “Heaven out of hell”, “Eppure sentire (un senso di te)”, “L’anima vola”, “Gli ostacoli del cuore” e tante altre hit. Di seguito riportiamo la scaletta portata in scena durante il “Diari aperti” tour 2019; i brani presentati a Bergamo potrebbero subire delle variazioni in base alle scelte dell’artista.