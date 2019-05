Capo Plaza in concerto: le date del "Da 0 a 20 summer tour"

Il pupillo di Ghali è Capo Plaza, uno dei nomi più importanti della musica italiana del momento. Dopo il successo del suo album di debutto, “20”, e la ripubblicazione di una versione deluxe, è tempo per il rapper di imbarcarsi nel suo primo tour in giro per l’Italia e i Festival della Musica internazionali.

“Da 0 a 20 Summer Tour”: info e date

Sebbene il calendario sia ancora in costante aggiornamento, gli eventi estivi di Capo Plaza non mancheranno di accendere l’estate della sua grande musica. Ecco un elenco completo delle date fino a questo momento annunciate:

5 giugno, Palermo @ Unlocked Music Festival

9 giugno, Barzo (LC) @ Nameless Music Festival

21 giugno, Lubiana (SLO) @ Pimped Out

22 giugno, Brescia @ Basement

26 giugno, Padova @ Sherwood Festival

28 giugno, Parma @ Parma Music Park

30 giugno, Roma @ Rock in Roma

11 luglio, Formentera (SPA) @ Tipic

18 luglio, Torino @ Torino Flower Festival

20 luglio, Rimini @ Rimini Beach Arena

27 luglio, Foggia @ Alibi Festival

4 agosto, Isola di Pag (CRO) @ Aquarius

15 agosto, Barcellona (SPA) @ Pacha

16 agosto, Gallipoli (LE) @ Sottosopra Fest

24 agosto, Castagnole delle Lanze (AT) @ Contro Festival

I biglietti per gli eventi summenzionati sono già disponibili in prevendita sui circuiti online preposti, tra cui anche TicketOne. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 6 biglietti per singolo account creato sul sito.

Il successo di Capo Plaza

A soli 20 anni, Capo Plaza è già uno dei nomi più prominenti della trap italiana. Pseudonimo di Luca d’Orso, Capo Plaza nasce a Salerno dove già nel 2011 scrive rime tutto il giorno e sogna il palcoscenico. I suoi fan s’interessano per il sound e poi rimangono per i testi, dove l’autore condensa concetti potenti sul riscatto e sulla redenzione. La sua storia inizia sul web, con la condivisione di alcune canzoni e freestyle su YouTube. Un anno più tardi incide “Tutti i giorni” con Sfera Ebbasta e nel 2016 arriva lo street album “Sulamente nuje” con la collaborazione di Peppe Soks. La prima svolta arriva con il singolo “Nisida”, attualmente certificato Platino, che gli frutta un contratto con la Sto Records, etichetta discografica di Ghali.

Il vero successo arriva però con “20”, disco di debutto che ha venduto oltre 100 mila copie aggiudicandosi anche un doppio Platino. Capo Plaza si è inoltre portato a casa 3 Platino per il singolo “Tesla” feat. Sfera Ebbasta e Drefgold, e “Giovane fuoriclasse”. Disco di platino anche per “Ne è valsa la pena”, “Uno squillo” e “Non cambierò mai”. Dischi d’oro invece per “Forte e chiaro”, “Come me”, “Vbbene” “Giù da me”, “Uno squillo” e “20”. “20” è stato anche uno dei 10 album più venduti del 2018.