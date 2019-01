Dark Polo Gang, il nuovo singolo con Capo Plaza è "Gang Shit"

La Dark Polo Gang sta per tornare con un nuovo singolo in collaborazione con Capo Plaza, altro importante esponente della scena trap italiana. Il brano si intitolerà “Gang Shit” è verrà rilasciato venerdì 1 febbraio (già disponibile in pre-order su iTunes e in pre-save su Spotify). Il pezzo è prodotto da Sick Luke e AVA, quello che dobbiamo aspettarci è l’unione tra il caratteristico linguaggio provocatorio e “alieno” della Gang romana e l’inconfondibile flow di Capo Plaza. “Gang Shit” arriva sulla scia del successo del precedente singolo “Cambiare adesso”, che ad oggi conta 28 milioni di streaming su Spotify ed è ancora nella Top 10 dei brani più ascoltati d’Italia (uscito il 28 settembre 2018, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo album).

“Trap Lovers tour”: le date in programma

La Dark Polo Gang sarà presto in tour nei club per cinque tappe italiane: Milano, Firenze, Torino, Roma e Modena. Questa tournée sarà l’occasione per presentare live al pubblico i brani del loro nuovo album “Trap Lovers”, uscito il 28 settembre 2018. In scaletta non mancheranno di certo anche i precedenti pezzi che hanno segnato la carriera della DPG, portando il collettivo trap romano al successo. I biglietti per assistere agli show sono disponibili su circuito Ticketone al prezzo di 28,75 euro, diritti di prevendita inclusi (posto unico, stesso prezzo per tutti i concerti in programma). Ricordiamo che è possibile acquistare un massimo di sei biglietti per ciascun utente. I concerti in programma al Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO) e al Vox Club di Nonantola (MO), originariamente in programma rispettivamente il 3 febbraio e il 3 marzo, sono stati posticipati all’8 marzo (Torino) e al 23 marzo (Modena). I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, oppure è possibile richiedere il rimborso presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto (entro e non oltre l’8 febbraio per la data torinese e l’8 marzo per il concerto di Nonantola). Come specificato dalla Gang, l’official merchandising triplosettewear sarà disponibile solo all’interno del locale. Di seguito le date finora annunciate per il “Trap Lovers tour” della Dark Polo Gang:

9 febbraio Milano, Fabrique

23 febbraio Firenze, Viper Theatre

8 marzo Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

15 marzo Roma, Atlantico

23 marzo Nonantola (MO), Vox Club

Gli ultimi progetti della Dark Polo Gang

È stato un autunno 2018 sotto ai riflettori quello della Dark Polo Gang, e non solo dal punto di vista musicale. I tre del collettivo trap hanno infatti preso parte, in qualità di giudici, allo Strafactor della scorsa edizione di X Factor 12. Insieme a loro al tavolo della giuria anche Elio e Pupo. Per quanto riguarda le ultime uscite discografiche firmate DPG, il nuovo album “Trap Lovers” è uscito il 28 settembre 2018. Si tratta del primo disco senza Dark Side, che ha ufficialmente lasciato il gruppo per dedicarsi alla carriera solista. Dark Pyrex, Tony Effe e Wayne Santana sono presenti per la prima volta in ogni traccia. Tra i dodici brani che compongono “Trap Lovers” ricordiamo i due singoli estratti finora: “British” e “Cambiare adesso”. Alla produzione dell’album hanno lavorato Sick Luke, Chris Nolan e Michele Canova Iorfida.