Rock the Castle, tre serate mitiche a Villafranca

In musica, talvolta, bisogna lasciare parlare i numeri. Per la rassegna Rock The Castle è così. Sono oltre 25mila le persone attese per la seconda edizione del boutique festival Rock the Castle che animerà la splendida il Castello Scaligero di Villafranca di Verona il 5, 6 e 7 Luglio 2019. Tre giorni di musica, intrattenimento, food & beverage all’insegna dello spessore artistico e della promozione dei valori artistico culturali del nostro paese, di un territorio, in questo caso, con un fascino particolare, capace di regalare emozioni in ogni sua sfumatura. A Rock the Castle si aggiunge, alla cura dei dettagli e della dimensione musicale, l'impegno a essere green, utilizzando solo bicchieri al polipropilene riutilizzabili e lavabili. Non vedremo quindi quelli di plastica monouso; l’acqua sarà libera ed erogata in vari punti. Questo uno dei punti cardine di tutte le rassegne musicali del 2019 targate Vertigo: "Il contributo che chiediamo al nostro pubblico -racconta Marcello Venturi, Operations Manager di Vertigo- è di 2 euro per l’acquisto iniziale del bicchiere riutilizzabile a fronte del quale, il nostro impegno sarà quello di garantire acqua gratuita per tutti all’interno delle aree dei festival, oltre a un efficiente servizio di ricambio, deposito e lavaggio dei bicchieri, il tutto senza dover fare code”.



Ma veniamo alla musica. Il festival si aprirà venerdì 5 Luglio. Headliner della prima giornata saranno i Dream Theater, in tour con il loro nuovo album Distance Over Time. Ad accoglierli ci saranno Haken, Mono, Inglorious, Kingcrow e Levania. Dopo la giornata dedicata al progressive, il sabato sarà prepotentemente hard rock con Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators, headliner, preceduti da Black Stone Cherry, Dee Snider, Sebastian Bach, Richie Kotzen e Fm. Il festival green-rock si conclude domenica 7 con i grandi nomi del panorama heavy metal. Ultima possibilità per incontrare gli Slayer in Italia. Durante la giornata si potrà assistere anche ai live di Gojira, Philip H. Anselmo and The Illegals playing Pantera, Overkill, Sacred Reich, Necrodeath, Carved. Una chiusura in grande stile.



Il Castello di Villafranca, il primo ad ospitare in Italia i Coldplay quando nessuno ci credeva, e crocevia di nomi di altissimo livello come Rammstein, Soundgarden, Megadeth, Marylin Manson e molti altri, ancora una volta si prepara ad accogliere il popolo della musica con una proposta no stop dalle 12 alle 23.30. Ad animare le tre giornate una compagnia medievale di figuranti in perfetto stile rock che si aggirerà tra le mura per ricreare un’esperienza storica, ludica e culturale a 360°. Rock the Castle è l'apripista a un mese di concerti che coloreranno la nostra estate. Il festival è organizzato da Vertigo, già pronti e in rampa di lancio per il 2020, con il patrocinio del Comune di Villafranca e in collaborazione con Eventi Verona e Synapsy. Radio partner: Virgin Radio.



LINEUP E ORARI DELLE TRE GIORNATE

apertura porte ore 12



5 LUGLIO

21.30 DREAM THEATER

20 Tesseract

18.30 Haken

17.15 Mono

16.15 Inglorious

15.15 Kingcrow

14.15 Levania



6 LUGLIO

21.30 SLASH FEAT. MYLES KENNEDY AND THE CONSPIRATORS

20 Black Stone Cherry

18.30 Dee Snider

17 Sebastian Bach

15.45 Richie Kotzen

14.45 Fm



7 LUGLIO

21.30 SLAYER

20 Gojira

18.30 Philip H. Anselmo and The Illegals playing Pantera

17 Overkill

15.45 Sacred Reich

14.45 Necrodeath

14.00 Carved

Prezzi dei biglietti

Prezzo del biglietto del singolo giorno in prevendita: €60,00 + d.p.

Prezzo del biglietto del singolo giorno in cassa: €70,00



Prezzo dell’ABBONAMENTO (tre giorni): €146,96 + diritti di prevendita



Biglietto ROYAL (biglietto + Vip Pack Royal): €129,99

Il pacchetto VIP include

Nr.1 Biglietto Posto Unico Singolo Giorno

Nr.1 Manifesto Rock The Castle 2019 da collezione (edizione limitata, numerata)

Nr.1 Laminato VIP commemorativo Rock The Castle 2019*

Nr.1 T-Shirt Rock The Castle 2019

Nr.1 Bandana RTC 2019

Nr.1 Plettro esclusivo Rtc 2019

Nr.1 Shopper Bag

Nr.1 Un Free Drink

Nr.1 Buono pasto da utilizzare presso i Food truck del Festival

Entrata Dedicata al giorno / Salta Coda



I BIGLIETTI di ROCK THE CASTLE sono acquistabili esclusivamente sul circuito www.ticketone.it e nei giorni di concerto alla biglietteria allestita presso il Castello Scaligero di Villafranca di Verona.