Alice Merton in concerto a Milano: info e scaletta

Grinta e talento da vendere, la 26enne Alice Merton dopo aver incantato il Parco della Musica di Roma si esibirà a Milano il 23 maggio ai Magazzini Generali. Nata a Francoforte sul Meno da madre tedesca e padre irlandese, Alice con questo tour mondiale sta promuovendo il suo album d’esordio “Mint”, anticipato dai successi di “No roots” e “Lash out”.

Rifiutata dalle major, è finita ai primi posti in classifica con la sua etichetta personale

Quella di Alice Merton è anche la rivincita di un’artista sulle major, visto che le grandi case discografiche avevano rifiutato di pubblicare pezzi come “No roots”, considerati troppo rock, ruvidi, con troppe chitarre, e volevano qualcosa di più dolce. Poco male, ha pensato Alice, che nel 2016 ha deciso di fondare la sua etichetta insieme all’amico e manager Paul Graunwinkel, la Paper Plane Records, lanciando come primo pezzo proprio “No roots”. Il singolo è finito tra i primi posti delle classifiche di mezzo mondo, conquistando anche la vetta della Rock Airplay di Billboard e guadagnandosi il doppio platino.

Ritmo, chitarre e tanta energia per divertire e far dimenticare i problemi

L’album d’esordio è uscito invece a gennaio, preceduto dai singoli “Lash”, “Why so serious” e “Funny Business” ed è pieno di pezzi grintosi, con giri di basso alla White Stripes e ritmi incalzanti. Un mix di pop, rock e non solo, come spiega la cantautrice: «Ricordo che una volta un'etichetta mi disse che dovevo scegliere un unico stile, ma non mi piace. A me piace provare cose diverse, mescolare il soul con il pop o il pop con il rock o fare canzoni più rock». Con il suo album Alice è come se chiedesse di prendere la vita a pugni, vuole regalare un’energia che faccia dimenticare ansie e tristezze, come spiega: «Amo prendere un tema serio e dargli uno spunto positivo: anche dal vivo, voglio che il pubblico si diverta e per qualche minuto dimentichi i problemi della sua vita». I testi prendono spunto dalla sua vita senza radici, “no roots” appunto”, ma senza drammatizzarla, anzi: «Ogni canzone prende spunto da situazioni della mia vita, ma soprattutto ho cercato di scrivere qualcosa che mi facesse sentire forte: anche per questo mi piace la musica con forti ritornelli e batterie potenti, e in “Mint” ne abbiamo incise tantissime».

La scaletta del concerto ai Magazzini Generali

La stessa grinta Alice la mette sul palco, e il suo tour l’ha vista protagonista anche su quello del Coachella, in uno dei festival più conosciuti e apprezzati a livello mondiale. Dopo aver entusiasmato il pubblico del Parco della Musica, ora Alice è pronta a regalare sferzate di energia pura a quello dei Magazzini Generali di Milano, a partire dalle 21.00 del 23 maggio. Ecco la scaletta dei pezzi che proporrà al pubblico meneghino: