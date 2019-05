Marco Mengoni in concerto a Eboli: info e scaletta

L’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni fa tappa a Eboli, in provincia di Salerno: la data è sabato 18 maggio. Uno dei tanti concerti fissati dal cantautore laziale per la presentazione del suo ultimo disco di inediti, “Atlantico”.

Marco Mengoni in concerto a Eboli: le informazioni

L’inizio del concerto di Marco Mengoni al Palasele di Eboli è in programma per le 21. I soli biglietti ancora disponibili sono quelli per il posto unico non numerato, in vendita a 41.40 euro. Esauriti invece i tagliandi per la tribuna gold numerata, per la tribuna est/ovest primo settore numerato, per la tribuna est/ovest secondo settore numerato e per la tribuna est/ovest con visione laterale limitata. Il Palasele di Eboli si trova in via Serracapilli, subito dopo l’uscita dell’autostrada per Eboli. In prossimità della struttura si trovano diversi parcheggi a pagamento, il cui utilizzo può essere prenotato preventivamente su internet. Il Palasele inoltre è raggiungibile a piedi dalla vicina stazione ferroviaria di Eboli. Infine, è possibile arrivarci con gli autobus in partenza da Salerno, Napoli, Caserta, Nocera e Cava.

Marco Mengoni in concerto a Eboli: la scaletta

La scaletta del concerto di Marco Mengoni al Palasele di Eboli sarà concentrata soprattutto sui brani dell’ultimo disco del cantautore, “Atlantico”, pubblicato alla fine dello scorso anno. Tra questi non mancherà il singolo attualmente in rotazione radiofonica, “Muhammad Alì”, sulle cui note si apre l’intero concerto; e poi i due brani “Voglio” e “Buona vita”, pubblicati in contemporanea; e “Hola ( I Say)”, ultimo pezzo della scaletta, inciso insieme al cantautore inglese Tom Walker. Oltre a questi, nel corso della serata saranno eseguiti alcuni tra i brani più conosciuti e apprezzati dell’intera discografia di Marco Mengoni: canzoni come “Ti ho voluto bene veramente”, “In un giorno qualunque”, “Sai che”, Parole in circolo”, “Guerriero”, “Esseri umani” e “L’essenziale”. La scaletta riportata si basa sui precedenti concerti dell’“Atlantico Tour 2019”, ma non è escluso che possano esserci delle variazioni nel corso della serata.

La probabile scaletta del concerto di Marco Mengoni al Palasele di Eboli

Muhammad Ali Voglio Ti ho voluto bene veramente In un giorno qualunque Dove si vola Sai che Atlantico Pronto a correre La ragione del mondo Buona vita Parole in circolo Proteggiti da me Dialogo tra due pazzi La casa Azul Onde Amalia Guerriero Mille lire 20 sigarette Le cose che non ho Non passerai Esseri umani Credimi ancora Io ti aspetto L’essenziale Hola (I Say)

L’"Atlantico Tour 2019" di Marco Mengoni

Archiviato il concerto a Eboli, l’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni proseguirà nei principali palazzetti dello sport italiani: il prossimo doppio appuntamento è in programma per il 21 e il 22 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze. Quindi, ci sarà la tripletta da tutto esaurito all’Arena di Verona: il 24, il 25 e il 26 maggio. E poi lo spettacolo del 29 maggio all’RDS Stadium di Rimini, in vista della conclusione del 30 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna.