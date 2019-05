Cala il sipario sul “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: la tournée dell’artista pugliese dedicata al suo ultimo disco, “10”, volgerà al termine con il concerto in programma il 13 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in Provincia di Catania. Sarà questa l’ultima data di un tour che ha fatto tappa nei palazzetti dello sport delle principali città italiane, registrando molti sold – out.

Tutte le info necessarie per partecipare al concerto di Alessandra Amoroso al Pal’Art Hotel di Acireale

L’inizio del concerto di Alessandra Amoroso al Pal’Art Hotel di Acireale, nel Catanese, è in programma per le 21. Lo show è completamente sold- out da giorni, quindi non si trovano biglietti per nessun settore né sul sito di TicketOne né nei punti vendita autorizzati. Il Pal’Art Hotel si trova in via Pasiano 5, piuttosto vicino alla stazione dei treni di Acireale: per questo è possibile raggiungere il palazzetto dello sport anche a piedi. Altrimenti, ci si può arrivare con la propria auto, arrivando dalla Statale 114 o dall’autostrada Messina – Catania. Quindi, è possibile posteggiare la macchina all’interno del parcheggio di cui è dotato il palazzetto dello sport, che è in grado di ospitare fino a 500 posti auto.

Alessandra Amoroso in concerto al Pal’Art Hotel di Acireale: la scaletta

Il concerto di Alessandra Amoroso al Pal’Art Hotel di Acireale sarà l’ultima occasione in cui la cantante pugliese farà ascoltare al suo pubblico i brani estratti dal suo ultimo disco, “10”, tra cui i quattro singoli finora estratti: “La stessa”, “Trova un modo”, “Dalla tua parte” e “Forza e coraggio”. Il concerto si apre proprio sulle note di “La stessa”, per concludersi su quelle di “Forza e coraggio”. Nel corso della serata, poi, a trovare posto saranno anche alcune tra le canzoni più celebri e apprezzate dell’intera discografia di Alessandra Amoroso: brani come “Comunque andare”, “Vivere a colori” e “Sul ciglio senza fare rumore”. La scaletta in previsione ad Acireale è basata su quelle precedenti, già presentate dalla Amoroso nel corso della sua tournée: per questo potrebbe subire delle variazioni.

La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso al Pal’Art Hotel di Acireale

La stessa Fidati ancora di Me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella Incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

“10”: l’ultimo album di Alessandra Amoroso

“10” è l’ultimo album di Alessandra Amoroso, pubblicato il 5 ottobre del 2018. Il disco si compone di 14 tracce ed è stato in grado di raggiungere la vetta delle classifiche di vendita in Italia. L’uscita dell’album è stata anticipata dalla pubblicazione del singolo “La stessa” e accompagnata dall’uscita di altri tre brani. La canzone attualmente in rotazione radiofonica è “Forza e coraggio”, disponibile dal 29 marzo.