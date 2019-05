Lenny Kravitz in concerto a Bologna: info e scaletta

Appuntamento il 12 maggio 2019 con il secondo e ultimo appuntamento dal vivo con Lenny Kravitz in Italia, presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La terza parte del tour mondiale dell’artista porta dal vivo anche “Raise Vibration”, l’album più recente della sua produzione.

Lenny Kravitz in concerto a Bologna: tutte le info

I biglietti per il concerto di Lenny Kravitz a Bologna non sono più disponibili sui circuiti di prevendita online come TicketOne, pertanto non sono più acquistabili. Il concerto avrà inizio alle ore 21, ma i cancelli apriranno almeno 2 ore prima così da permettere al pubblico di accomodarsi con tranquillità. Il concerto sarà aperto dall’artista Annahstasia Enuke.

L’Unipol Arena si trova in via Gino Cervi 2 a Casalecchio di Reno, in prossimità di un importante polo commerciale ad alta frequentazione. Chi desidera raggiungere la location in auto, può arrivare dall’autostrada A1, A13 e A14 imboccando l’uscita 1bis. Per chi arriva dalla tangenziale, l’uscita è la numero 1. L’area dispone di oltre 3000 posti auto.

Chi arriva con l’autobus può prendere le linee extraurbane 83, 94 e 671 da Bologna, o la linea 85 da Casalecchio di Reno. L’Unipol Arena si trova a 1 minuto dalla stazione ferroviaria di Casalecchio Garibaldi Palasport.

Lenny Kravitz in concerto a Bologna: la possibile scaletta

In questo straordinario tour, Lenny Kravitz porterà in giro per il mondo la sua ultima fatica discografica, “Raise Vibration”, pubblicata il 7 settembre 2018 per le etichette Roxie / BMG. Dall’album sono stati estratti quattro singoli: “It’s Enough”, “Low”, “5 more days ‘til Summer” e “Johnny Cash”. L’album, per l’esattezza l’undicesimo della sua carriera, conferma un talento trasversale e trasformista che non ha paura di sperimentare con i generi e cercare nuovi orizzonti. Insieme agli estratti dal nuovo disco, non mancheranno nemmeno i brani salienti della storia musicale dell’artista.

Ecco la possibile scaletta del concerto di Lenny Kravitz a Bologna che si basa sul concerto dell’artista dell’8 maggio a Lodz, in Polonia. Si tenga presente che la lista potrebbe essere soggetta a modifiche o variazioni in qualsiasi momento: