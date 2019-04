Marco Mengoni in concerto a Torino: info e scaletta

Debutterà con un doppio appuntamento al Pala Alpitour di Torino la leg italiana dell’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni. La tournée farà tappa nel palazzetto dello sport piemontese sabato 27 e domenica 28 aprile.

Marco Mengoni in concerto a Torino: info

L’inizio dei due concerti di Marco Mengoni al Pala Alpitour di Torino è in programma per le 21. È possibile acquistare i biglietti per entrambi gli spettacoli sia sul sito di TicketOne sia presso i punti vendita fisici. Quanto alla prima data, sono ancora in vendita i soli tagliandi relativi al secondo anello numerato con visibilità laterale limitata, acquistabili a 46 euro. Esauriti invece i posti negli altri settori. La disponibilità è maggiore per il concerto del 28 aprile, per il quale si trovano ancora i biglietti per il primo anello numerato (a 59.80 euro), per il secondo anello numerato (a 46 euro) e per il parterre in piedi (a 41.40 euro). Il Pala Alpitour si trova civico 123 di Corso Sebastopoli ed è raggiungibile sia con la propria auto che con i mezzi di trasporto pubblico. Per raggiungere il palasport con l’autobus dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova bisogna prendere la linea 4, dalla stazione di Porta Susa la linea 10 e dalla stazione del Lingotto la linea 14 o la 63. Dal centro città, invece, si deve prendere la linea 4, 10, 17 o 63. Chi decidesse di arrivare con la propria auto potrà posteggiare al parcheggio Caio Mario, quindi prendere la linea 4 o 10 per arrivare al palazzetto dello sport.

Marco Mengoni in concerto a Torino: la scaletta

Il doppio live di Marco Mengoni a Torino seguirà i concerti già andati in scena in Europa. Se il cantante romano dovesse decidere di ripetere la scaletta europea, i due spettacoli si apriranno sulle note di “Voglio” (il primo singolo estratto da “Atlantico”, in contemporanea a “Sai che”, terzo brano in scaletta), per concludersi su quelle di “Io ti aspetto”, un grande classico della discografia dell’artista. La serata vedrà quindi l’alternarsi dei brani estratti dal disco più recente del cantante, come il singolo attualmente in rotazione radiofonica “Muhammad Ali”, e poi “Hola (I Say)” e “La casa azul”, e i pezzi più apprezzati e conosciuti della sua carriera, come “In un giorno qualunque”, “Guerriero” e “L’essenziale”. E anche una sorpresa: la cover di “Jealous Guy” di John Lennon.

La probabile scaletta dei due concerti di Marco Mengoni al Pala Alpitour di Torino

Voglio Pronto a correre

Sai che

Buona vita

Muhammad Ali

In un giorno qualunque

Parole in circolo

La ragione del mondo Ti ho voluto bene veramente Proteggiti da me Jealous Guy La casa azul Amalia Esseri umani Guerriero Mille lire Onde L’essenziale Hola (I Say) Io ti aspetto

L’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni

Dopo i due concerti in programma a Torino, l’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni proseguirà nei principali palazzetti dello sport d’Italia, con i quattro concerti in programma al Forum di Assago. Unica eccezione alle date nei palasport, il triplo show del 24, 25 e 26 maggio all’Arena di Verona.

I concerti dell’“Atlantico Tour 2019” di Marco Mengoni