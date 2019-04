Renato Zero in concerto: le date del tour 2019 2020

Prenderà il via il primo novembre 2019 dal Palazzo dello Sport di Roma (il fu PalaLottomatica) la nuova tournée nei palasport di Renato Zero, con ogni probabilità organizzata per la presentazione dal vivo del suo prossimo album di inediti, “Zero il folle”, la cui uscita è in programma per l’ottobre di quest’anno.

Le date del tour 2019 - 2020 di Renato Zero

Il nuovo tour nei palazzetti dello sport di Renato Zero inizierà con quattro concerti al Palazzo dello Sport di Roma, per poi proseguire nei palasport delle principali città italiane. La tournée avrà luogo tra l’autunno del 2019 e l’inverno dell’anno prossimo. Finora sono stati annunciati solo i primi concerti, con il calendario che quindi è tuttora in via di aggiornamento. È da segnalare il doppio concerto in programma l’11 e il 12 gennaio al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano. La tournée terminerà con il doppio concerto del 23 e del 25 gennaio al PalaFlorio di Bari. I biglietti per il tour saranno in vendita sul sito di Viva Ticket a partire dal 9 maggio 2019. Prima, invece, i tagliandi saranno disponibili per i soli iscritti al fan club ufficiale di Renato Zero. Tuttavia, la data dell’apertura di queste prevendite riservate non è ancora stata comunicata.

Le date dei concerti in programma annunciate finora

1 novembre 2019 a Roma, Palazzo dello Sport

3 novembre 2019 a Roma, Palazzo dello Sport

4 novembre 2019 a Roma, Palazzo dello Sport

6 novembre 2019 a Roma, Palazzo dello Sport

14 novembre 2019 a Firenze, Nelson Mandela Forum

15 novembre 2019 a Firenze, Nelson Mandela Forum



23 novembre 2019 a Pesaro, Vitrifrigo Arena



24 novembre 2019 a Pesaro, Vitrifrigo Arena



7 dicembre 2019 a Livorno, Modigliani Forum



8 dicembre 2019 a Livorno, Modigliani Forum



14 dicembre 2019 a Torino, Pala Alpitour



15 dicembre 2019 a Torino, Pala Alpitour



21 dicembre 2019 a Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena



22 dicembre 2019 a Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena



11 gennaio 2020 a Assago (MI), Mediolanum Forum



12 gennaio 2020 a Assago (MI), Mediolanum Forum



18 gennaio 2020 Eboli (Sa), PalaSele



19 gennaio 2020 Eboli (Sa), PalaSele



23 gennaio 2020 Bari, PalaFlorio



25 gennaio 2020 Bari, PalaFlorio

Il nuovo album di Renato Zero

Il nuovo album di Renato Zero, sulla cui uscita da mesi circolavano indiscrezioni, dovrebbe uscire nell’ottobre di quest’anno. Le canzoni sono state incise negli studi di registrazione a Londra. Il nuovo disco sarà il trentesimo in studio del cantautore romano e seguirà di appena due anni la pubblicazione del precedente lavoro “Zerovskij”, l’ultimo album di inediti inciso dall’artista, pubblicato nel maggio del 2017 e la cui uscita è stata anticipata dal singolo “Ti andrebbe di cambiare il mondo?”. I brani del nuovo disco, nonostante non sia ancora stata resa nota la sua data di uscita, saranno con ogni probabilità i protagonisti assoluti della scaletta dei concerti nei palazzetti dello sport appena annunciati e in programma a cavallo tra il 2019 e il 2020.