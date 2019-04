Anastasio in concerto: le date del Fine del Mondo Tour Estate 2019

Dopo un successo lungo tutta la primavera, Anastasio si prepara a conquistare i palcoscenici d’Italia con una serie di appuntamenti estivi relativi al suo “La Fine del Mondo Tour" per l'Estate 2019. Ecco tutte le date annunciate fino ad ora.

Anastasio in Tour 2019

La vittoria a X Factor non è stata che un trampolino di lancio per l’apprezzatissima musica di Anastasio, nome emergente del rap italiano che, nel corso della leg primaverile del suo tour ha riempito alcuni dei locali più esclusivi d’Italia. Ecco tutte le date estive fino ad ora annunciate in occasione del suo “La Fine del Mondo Tour" per l'Estate 2019, organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti.

9 luglio, Lucca @ Lucca Summer Festival 14 luglio, Mestre (VE) @ Home Festival 19 luglio, Giffoni Valle Piana (SA) @ Giffoni Film Festival 25 luglio, Grugliasco (TO) @ Gruvillage 27 luglio, Foro Boario Noci (BA) @ Animenote Festival 3 agosto, Rimini @ Beach Arena 20 agosto, Soverato (CZ) @ Arena Summer

Il media partner del tour è RTL 102.5. Mancano ancora quattro date (Firenze, Ancona, Perugia, Padova) alla fine del tour primaverile di Anastasio, che sarà coronato infine dall’attesissima partecipazione del rapper al concertone del Primo Maggio, in Piazza San Giovanni a Roma. Per Anastasio, il 2019 si sta rilevando un anno cruciale, segnato anche dalla sua breve ma significativa presenza sul palco di Sanremo.

Anastasio La Fine del Mondo Tour 2019: la possibile scaletta

Quanto alla scaletta dei concerti, trattandosi di un artista in età molto giovane, Anastasio si esibirà soprattutto in una serie di cover, che ovviamente vengono completamente rivisitate per l’occasione, così da adattarsi al suo talento musicale e alla sua personalità. Per farci un’idea di quello che possiamo aspettarci dai rispettivi concerti, possiamo osservare le scalette delle tappe precedenti del tour, come quella presentata al The Cage Theatre dello scorso 13 aprile, che include una serie di preziosissimi riarrangiamenti che meritano di essere ascoltati:

Another brick in the wall Part 2 (Pink Floyd cover) Intro Costellazioni di kebab La fine del mondo Fuoco Rosso malpelo Se piovesse il tuo nome C’è tempo (Ivano Fossati cover) Correre Un adolescente Il giro di do Mio fratello è figlio unico (Rino Gaetano cover) Ho lasciato le chiavi T.S.O. La porta dello spavento supremo (Franco Battiato cover) Autunno Clint Eastwood (Gorillaz cover) Generale (Francesco De Gregori cover) La fine del mondo

La Fine del Mondo Tour Estate 2019: info biglietti

Attualmente disponibili sul circuito di prevendita TicketOne ci sono i biglietti per le date di Grugliasco, Noci e Soverato rispettivalmente a 17, 28.75 e 25 euro, diritti di prevendita inclusi. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di due biglietti per singolo account online.