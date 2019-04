Firenze Rocks, annunciato il cast completo dei cantanti

Con l’annuncio della partecipazione di Fiend, The Amazons e Balthazar si va a completare il line-up del Firenze Rocks, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, in programma dal 13 al 16 giugno prossimi. Il festival, che si terrà alla Visarno Arena, annuncia i Fiend nella giornata di Tool e Smashing Pumpkins il 13, The Amazons nella giornata di Eddie Vedder il 15 e Balthazar nella giornata di The Cure il 16. Quello dei Fiend è un nome cult del rock indipendente francese. Nati a Parigi una decina di anni fa, accompagneranno i Tool in tutto il loro prossimo tour europeo e sono reduci dalla pubblicazione del loro terzo album, “Seeress”. I The Amazons, chi faranno da prologo alla serata di Eddie Vedder, sono invece una rock band emergente che arriva dalla Gran Bretagna. Il quartetto di Reading ha visto una crescita elettrizzante negli ultimi anni: sono stati la Most Hotly Tipped Guitar Band of 2017 per Music Week, sono stati selezionati per i Bbc Music Sound 2017, nominati da Q come Best Breakthrough Act e sono apparsi nella lista Brand New 2017 di Mtv. Il loro nuovo disco “Future Dust” è atteso per il prossimo 24 maggio. Anche i Balthazar, che apriranno la giornata che culminerà con il live dei Cure, sono apprezzati ormai da tempo nelle scene rock indipendenti: Dopo il successo dei precedenti dischi “Rats” (2012) e “Thin Walls” (2015), il gruppo belga, guidato dai cantautori Maarten Devoldere e Jinte Deprez, ha fatto ritorno sulla scena musicale con il quarto disco “Fever”.

Il programma completo del festival

Di seguito il programma completo dell’edizione 2019 del Firenze Rocks:

Giovedì 13 giugno

Tool

The Smashing Pumpkins

Dream Theater

Skindred

Badflower

Fiend

Venerdì 14 giugno

Ed Sheeran

Snow Petrol

Zara Larsson

Matt Simons

Sabato 15 giugno

Eddie Vedder

Glen Hansard

Nothing But Thieves

The Struts

The Amazons

Domenica 16 giugno

The Cure

Sum41

Editors

Balthazar

I biglietti per le quattro giornate

La prevendita dei tagliandi per le quattro giornate del Firenze Rocks 2019 è partita da tempo, ma ci sono ancora disponibili biglietti praticamente per tutti gli eventi ed in tutte le modalità sul circuito TicketOne. Innanzitutto, per chi vorrà assistere a tutti i live in programma sono a disposizione due tipologia di abbonamenti: quello classico al prezzo di 247,25 euro e quello in Pit 1, la zona sottopalco, al costo di 299 euro. Per le singole giornate, ci sono tre modalità di acquisto: il biglietto classico, la Pit 1 e i pacchetti Rocks Party, che comprendono biglietto Pit 1, parcheggio riservato, party prima dello show con buffet in piedi dalle 17 alle 21 in una sala riservata presso la tribuna dell’ippodromo, open bar dalle 17 alle 24, toilette riservata, buono del valore di 30 euro spendibile nei punti merchandising del festival e pass laminato ricordo. Di seguito i prezzi per le singole giornate

Day 1 – Giovedì 13 giugno

Biglietto posto unico: 63,25 euro

Pit 1: 74,75 euro

Pacchetto Rocks Party: 325,25 euro

Day 2 – Venerdì 14 giugno

Biglietto posto unico: 69 euro

Pit 1: 80,50 euro

Pacchetto Rocks Party: 329 euro SOLD OUT

Day 3 – Sabato 15 giugno

Biglietto posto unico: 69 euro

Pit 1: 80,50 euro

Pacchetto Rocks Party: 329 euro

Day 4 – Domenica 16 giugno

Biglietto posto unico: 63,25 euro

Pit 1: 74,75 euro

Pacchetto Rocks Party: 325,25 euro