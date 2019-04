Sfera Ebbasta in concerto a Napoli: info e scaletta

Sfera Ebbasta si prepara a salire sul palco di Napoli per la seconda data del “Popstar tour 2019” partito lo scorso 17 aprile da Roma. L’appuntamento con i fan è il 19 aprile alle ore 21:00 al Teatro PalaPartenope del capoluogo campano. Lo spettacolo del trapper dei record si preannuncia di fuoco e ricco di sorprese.

Location e orari del concerto a Napoli

Il Teatro PalaPartenope è una location moderna, in grado di ospitare diversi tipi di manifestazioni artistiche e sportive come eventi, concorsi, concerti, spettacoli teatrali, festival e serate di gala. Si tratta di un vero e proprio punto di riferimento culturale all’interno della città, facilmente raggiungibile sia in auto che con i mezzi pubblici. Chi arriva in auto deve prendere la tangenziale e poi imboccare l’uscita di Fuorigrotta o di Agnano. La struttura è bel collegata anche con gli autobus urbani: è raggiungibile, ad esempio, con la Linea Cumana, scendendo alle fermate Edenlandia o Agnano. Il concerto a Napoli di Sfera Ebbasta inizierà alle ore 21:00, ma i cancelli verranno aperti sicuramente con qualche ora di anticipo per permettere l’ingresso. Invece, chi deve ritirare i VIP Pack, può farlo presso la biglietteria del Teatro PalaPartenope dalle 17:00 alle 18:00 del 19 aprile.

I biglietti disponibili

Il concerto di Sfera Ebbasta a Napoli ha fatto registrare il tutto esaurito per i VIP Pack. Al contrario, sono ancora disponibili altri ticket per poter vedere il trapper esibirsi dal vivo e intonare insieme a lui le sue canzoni. Questi sono tutti i biglietti ancora disponibili, che possono essere acquistati su Ticketone oppure nei punti vendita autorizzati:

Parterre in Piedi: 40,25

Tribuna Numerata: 46,00

PIT: 69,00

La possibile scaletta del concerto

Sfera Ebbasta porterà sul palco di Napoli sicuramente i brani dell’album “Rockstar”, certificato quattro volte con il Disco di Platino dalla FIMI/GFK e disco più venduto in Italia nel 2018. Non dovrebbero mancare neanche i brani più importanti, quelli che lo hanno consacrato uno dei trapper di maggiori successo in Italia, ma anche le canzoni che hanno dato inizio alla sua carriera musicale. In ogni caso, si tratterà sicuramente di uno spettacolo pieno di soprese per i fan. La scaletta del concerto potrebbe includere molte di queste canzoni:

Tran tran Bancomat 20 collane Leggenda Scooteroni Lamborghini XDVR Ciny Kanaglia Occupato Boss Sciroppo Tesla BRNBQ Figli di papà Notti BHMG Uber Serpenti a sonagli XNX Ricchi x sempre Visiera a becco Cupido

L’ultima data del “Popstar tour 2019” a Milano

Dopo le polemiche e le critiche che lo hanno riguardato negli ultimi mesi e dopo essere stato escluso come giudice da un talent musicale, Sfera Ebbasta si prende la sua piccola rivincita con questo tour, che dopo Napoli farà tappa a Milano per la data conclusiva. Nel capoluogo lombardo, l’appuntamento è il 27 aprile al Mediolanum Forum di Assago alle ore 21:00. I biglietti per il concerto sono acquistabili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Ecco tutti i ticket disponibili: