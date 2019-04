Gino Paoli, il nuovo album è "Appunti di un lungo viaggio"

L’abbiamo atteso per dieci lunghi anni, ma Gino Paoli tornerà nei negozi di dischi il 19 aprile 2019 con “Appunti di un lungo viaggio”, doppio disco che avvia il leggendario cantautore verso i sessant’anni di onorato servizio alla musica italiana.

Appunti di un lungo viaggio

Due dischi per celebrare i sessant’anni a modo suo: il primo è una raccolta di inediti arrangiati da Danilo Rea, con la collaborazione della Roma Jazz String Orchestra diretta da Marcello Sirignano. Nel secondo, invece, sarà racchiusa una preziosa selezione di rivisitazioni dei grandi successi della carriera di Paoli che, per l’occasione, sarà accompagnato da Rita Marcotulli (pianoforte), Alfredo Golino (batteria) e Ares Tavolazzi (contrabbasso). Parlando con Adnkronos, Gino Paoli ha messo in parole il motivo per cui “Appunti di un lungo viaggio” è stato creato: «Quando si sente che è il momento, si deve andare avanti a cercare e io non sono mai stanco di cercare. Ormai tutti i limiti sono stati trasgrediti, non dai poeti, dagli scienziati o dagli artisti, ma dagli idioti. A questo punto l’artista, che per sua natura è trasgressore, che cosa può fare? Non gli resta che un solo limite, se stesso, il suo lavoro. Allora può buttare via tutte le convenzioni per cambiare la forma della canzone, per arrivare all’essenziale, senza ripetizioni, iterazioni, senza trucchi di nessun genere». “Appunti di un lungo viaggio” è già disponibile in pre-order. Il 10 maggio ne uscirà anche un’edizione vinile per gli appassionati che desiderano un nuovo pezzo da collezione firmato dal cantautore.

La tracklist del nuovo album

Ecco l’elenco completo delle canzoni che saranno presenti nell’album in arrivo di Gino Paoli, “Appunti di un lungo viaggio”:

CD 1, Canzoni Interrotte:

Estate Inverno Primavera Autunno

CD 2, I Ricordi:

Che cosa c’è Sassi Il mare, il cielo, un uomo Sapore di sale Questione di sopravvivenza La gatta Ritornerai Fingere di te Senza fine In un caffè Una lunga storia d’amore I ricordi Il cielo in una stanza Ti lascio una canzone

Gino Paoli in concerto: “Una lunga storia”

Per festeggiare i sessant’anni di carriera, Gino Paoli tornerà quest’anno a calcare i migliori palcoscenici della musica italiana. Il 12 maggio 2019 si esibirà infatti presso l’Auditorium Parco della Musica a Roma, con un concerto intitolato “Una lunga storia”. Per l’occasione, Paoli sarà accompagnato dall’Orchestra da Camera di Perugia, diretta dal Maestro Marcello Sirignano e da Danilo Rea. I biglietti sono già disponibili sul circuito di prevendita TicketOne a partire da 31 euro. Per motivi di bagarinaggio, non sarà possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account.

Gino Paoli si esibirà anche al Festival Internazionale di Nervi, il 18 luglio, in un evento musicale che coinvolgerà alcuni numi importanti della musica italiana, tra cui Il Volo, Giorgia, Carmen Consoli e Francesco De Gregori.