Fedez in concerto a Padova: info e scaletta

Sabato 13 aprile Fedez farà tappa a Padova per la penultima data del “Paranoia Airlines Tour 2019”. L’ultimo appuntamento è previsto, invece, domenica 14 aprile alla Zoppas Arena di Conegliano. Dopo i due show, il rapper ha dichiarato che non ci saranno altre date del tour poiché volerà a Los Angeles per dedicarsi ad altri progetti.

Il concerto a Padova: location e orari

Il concerto di Fedez a Padova si terrà alla Kione Arena, una delle strutture più importanti della città per quanto riguarda l’organizzazione di eventi indoor. La location è facilmente raggiungibile in auto, poiché è vicina al sistema delle tangenziali di Padova e a un chilometro di distanza dal castello della città. Chi arriva in treno o si muove con i mezzi pubblici può far riferimento agli autobus numero 18 e 14, scendendo alla fermata Palasport San Lazzaro. L’inizio dello show è previsto alle ore 21:00, anche se è sempre meglio arrivare con qualche ora di anticipo per prendere posto con calma.

I biglietti del concerto di Fedez a Padova

Chi non ha ancora acquistato i biglietti per il concerto di Fedez a Padova, ma desidera partecipare, è ancora in tempo. Sono disponibili, infatti, diverse tipologie di pass che variano in base al prezzo e al posto desiderato. Solo i biglietti per il Parterre in piedi risultano sold out. Questi sono tutti i ticket ancora disponibili:

Tribuna Frontale Numerata: 74,75 euro

1 Anello Numerato: 57,50 euro

2 Anello Numerato: 51,75 euro

1 e 2 Anello Num. 2 Settore: 46,00 euro

La possibile scaletta del concerto

Il tour, che nasce a supporto dell’ultima fatica discografica di Fedez dal titolo “Paranoia Airlines”, porterà sul palco di Padova le canzoni del nuovo album, a cominciare dall’apertura del concerto che sarà sicuramente affidata alle note di “Che c***o ridi”. Ai nuovi brani si aggiungeranno certamente anche alcuni dei più famosi successi del rapper. Questa è la possibile scaletta dello spettacolo a Padova, che potrebbe sempre subire delle modifiche prima o durante il concerto:

Che c***o ridi Così Tutto il contrario Paranoia Airlines Assenzio Pensavo fosse amore Italiana 21 grammi FuckTheNoia L’Amore Eternit Magnifico Faccio brutto Holding Out For You Generazione Bho Favorisca i sentimenti Amnesia Prima di ogni cosa Senza pagare Vorrei ma non posto

La pausa dopo il tour

Dopo il concerto di Padova seguirà lo spettacolo a Conegliano previsto per il 14 aprile. Questo sarà l’ultimo live di Fedez, il quale ha pubblicamente annunciato che non aggiungerà altre date al tour: “Dovevamo fare l'Arena e non si fa più, dovevamo fare la seconda data al Forum di Assago a maggio e non si farà più perché io sarò a Los Angeles e non ha senso tornare per una data: ho un sacco di altre cose da fare ed era giusto chiudere così”. Il rapper, dunque, volerà negli USA per dedicarsi a altri progetti, senza sapere quanto tornerà sulle scene musicali italiane: “Come ogni altro ciclo vitale, questo disco aveva il suo ed è finito. Quanto mi fermerò? Non lo so, davvero non lo so, farò tante cose, ne ho tante in ballo, di sicuro per il tour non faccio più niente”.