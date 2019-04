Giorgia in concerto a Torino: info e scaletta

Farà tappa mercoledì 10 aprile al Pala Alpitour di Torino il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia: tournée durante la quale la cantante omaggerà i grandi classici della musica italiana, contenuti nel suo ultimo disco di cover, “Pop Heart”.

Giorgia in concerto a Torino: tutte le info

L’inizio del concerto di Giorgia a Torino è in programma per le 21:00. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano ancora i tagliandi per quasi tutti i settori:

36,80 euro per il secondo anello numerato

40,25 euro per il secondo anello frontale numerato

46,00 euro per il primo anello numerato

51,75 euro per il primo anello frontale numerato

57,50 euro per la poltrona numerata

63,25 euro per la poltronissima numerata

Sono andati esauriti invece i tagliandi relativi alla poltronissima gold numerata. Il Pala Alpitour si trova al civico 123 di Corso Sebastopoli ed è raggiungibile sia con i mezzi di trasporto pubblico che con la propria auto. Per arrivarci con l’autobus, dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova prendere la linea 4, dalla stazione di Porta Susa prendere la linea 10 e dalla stazione del Lingotto prendere la linea 14 o la 63. Dal centro città, prendere la linea 4, 10, 17 o 63. Chi decidesse di arrivare con la propria auto potrà posteggiare al parcheggio Caio Mario e prendere la linea 4 o 10 per raggiungere il palazzetto dello sport.

La scaletta del concerto

Il concerto di Giorgia a Torino sarà dedicato soprattutto ai brani estratti da “Pop Heart”, il suo recente disco di cover delle canzoni più amate e conosciute della musica italiana. Non mancheranno però i grandi classici appartenenti alla discografia della cantante romana: brani come “E poi”, “Come saprei” e “Di sole e d’azzurro”. Il concerto inizia sulle note de “Le tasche piene di sassi” per concludersi su quelle della hit “Tu mi porti su”, firmata da Jovanotti ma portata al successo da Giorgia.

Le tasche piene di sassi

Una storia importante

Gli ostacoli del cuore

Io fra tanti

Scelgo ancora te

Sweet Dreams

Quando una stella muore

È l’amore che conta

Come neve

Dune mosse

I Feel Love

Il mio giorno migliore

La mia stanza

Ain’t Nobody

E poi

Come saprei

Strano il mio destino

Un amore da favola

Girasole/Tra dire e fare

Easy

Di sole e d’azzurro

Vivi davvero

Stay

Credo

L’essenziale

Oronero

Anima

Tu mi porti su

Il “Pop Heart Tour 2019” di Giorgia

Dopo il concerto in programma a Torino, il “Pop Heart Tour 2019” proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. Il prossimo appuntamento è per il 13 aprile al PalaBam di Mantova, mentre l’ultima data sarà il 24 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.

