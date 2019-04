Kurt Cobain: la figlia condivide una foto del padre mai vista prima

@Getty Images

Frances Bean Cobain ha ricordato suo padre postando sui social uno scatto inedito mai visto prima. La foto ha subito fatto il giro del web.

Il 5 aprile 1994 Kurt Cobain decideva di porre fine alla sua esistenza sconvolgendo il mondo intero. A venticinque anni dal tragico evento, la figlia Frances Bean Cobain ha ricordato il papà postando una foto inedita e un toccante messaggio a favore del supporto per i disturbi mentali.

Un successo stratosferico, una bellezza sconvolgente e un talento unico. Kurt Cobain ha riscritto la storia della musica diventando un’icona per un’intera generazione di ragazzi e influenzando ancora oggi artisti, arrangiamenti e testi. La vita dell’artista è stata una veloce corsa in cui popolarità, amore, pericolo e musica hanno viaggiato parallelamente. Frances Bean Cobain: la foto per ricordare suo padre Il 18 agosto 1992 Courtney Love dava alla luce il frutto dell’amore con Kurt, una ragazza che sarebbe subito stata sotto l’occhio dei riflettori a causa della grande popolarità dei genitori. A soli tredici anni Frances Bean Cobain rilascia la prima intervista, gli anni successivi segnano il suo debutto nello show-biz come modella e cantante. Il 5 aprile la ragazza ha voluto ricordare suo padre nel triste giorno dell’anniversario della morte. Frances ha pubblicato su Instagram una foto inedita mai vista prima. Lo scatto mostra un piccolissimo e sorridente Kurt Cobain fotografato probabilmente nei primissimi anni ’70. Il giovane cantante indossa un abito elegante con tanto di cravatta ma ciò che colpisce maggiormente è sicuramente il suo contagioso e splendente sorriso.

Frances Bean Cobain puso esta foto del papá en sus historias de IG hoy. Bonito sí era el muchacho. pic.twitter.com/UCgvutNi4K — Buzz Yogurlight (@misiameiftowers) 6 aprile 2019

Frances Bean Cobain: un toccante messaggio

Nel giorno dell’anniversario Frances Bean Cobain ha voluto trattare una tematica molto importante con i numerosi follower che ogni giorno la seguono. Infatti, la ragazza ha scritto un toccante messaggio in cui ha invitato le persone a non vergognarsi di chiedere aiuto qualora nella vita si presentino momenti di difficoltà, queste le sue parole: “Se state lottando con problemi mentali e avete bisogno di qualcuno con cui parlarne, per favore non abbiate paura a contattare amici, vicini, genitori, consulenti, insegnanti o addirittura anche persone che non conoscete su internet. Avere bisogno di aiuto non è un segno di debolezza. Mettiamo un punto allo stigma e alla vergogna nel combattere contro problemi mentali”.

Infine la ragazza ha aggiunto anche il numero della previdenza nazionale per chiedere aiuto. Le sue parole hanno immediatamente toccato tantissime persone che hanno subito ricondiviso il suo messaggio sui social.