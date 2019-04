Gli ABBA annunciano l'uscita di una nuova canzone

Dopo aver smorzato l’entusiasmo dei fan solo poche settimane fa, gli ABBA confermano questa volta l’uscita di una nuova canzone entro la fine dell’anno. Benny Andersson aveva di fatto allontanato l’ipotesi della possibilità di vedere un nuovo brano in tempi brevi a causa di intoppi di natura economica e legale. Ora però la situazione sembra essersi appianata e così il leggendario quartetto svedese è pronto finalmente a pubblicare una nuova canzone. A dichiararlo è stato Björn Ulvaeus, che in un'intervista concessa al tabloid danese Ekstra Bladet ha comunicato che il brano dovrebbe arrivare tra settembre e ottobre. È ormai trascorso quasi un anno dall’annuncio degli ABBA sulla volontà di registrare nuovo materiale dopo 35 anni dall’ultimo loro album. Le canzoni dovrebbero arrivare prima del tour digitale che partirà proprio nel 2019. Si tratta di un tour costruito con degli avatar, come stabilito dagli stessi componenti del gruppo.

Le nuove canzoni e il tour con gli avatar

Inizialmente le canzoni sarebbero dovute uscire entro dicembre 2018, ma ad oggi si conoscono solo pochi dettagli. Sono due i brani in programma nei prossimi mesi, uno si chiama "I Still Have Faith In You", mentre l’altra si chiama “Do not Shut Me Down”. Bjorn Ulvaeus ha accennato al fatto che le recenti sessioni di registrazione della band potrebbero portare forse ad un nuovo album. In merito ai due nuovi brani ha dichiarato: «Uno di questi è un pezzo pop, molto ballabile. L'altro è più senza tempo, più riflessivo, questo è tutto ciò che dirò. Ha dentro quella nostalgia nordica, ma allo stesso tempo è un brano felice». Lo stesso artista ha ribadito la volontà da parte del gruppo di non esibirsi dal vivo e ha messo nuovamente la parola fine ad un possibile concerto del gruppo. Saranno gli avatar creati in studio a sostituire gli ABBA in un tour “virtuale” che prenderà il via quest’anno. Con la stessa tecnica si darà vita alla realizzazione dei video che accompagneranno le due canzoni. «Non ci esibiremo più sul palco, questa è una decisione definitiva. Possibile invece la pubblicazione di un album, magari di quattro canzoni o qualcosa del genere», queste le parole di Ulvaeus.

Il successo del sequel di "Mamma Mia!"

I fan degli Abba dovranno quindi aspettare ancora un po’ per ascoltare nuova musica. Lo scorso anno il gruppo si era ricongiunto in studio a distanza di oltre 30 anni. Qualche giorno dopo hanno pubblicato una dichiarazione per aggiornare i tanti seguaci: «Era come se il tempo si fosse fermato e noi eravamo stati via solo per una breve vacanza. Un'esperienza estremamente gioiosa!». La canzone “I Still Have Faith In You” è stata trasmessa in uno speciale televisivo della BBC nel dicembre 2018 ma è stata l’unica occasione per ascoltare la nuova canzone. Nel frattempo prosegue l’organizzazione per il tour virtuale, anche se le date non sono ancora state annunciate. C’è però grande attesa e si prevede una richiesta altissima in tutta Europa. Un chiaro segnale è arrivato dal successo del sequel di “Mamma Mia!”, film ispirato alle loro canzoni. La pellicola ha incassato 394 milioni di dollari in tutto il mondo, 84 milioni di dollari solo nel Regno Unito, dove è stato il secondo film con il maggior incasso del 2018 dopo Avengers: Infinity War.