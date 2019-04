Claudio Baglioni, rinviato il doppio concerto a Roma

Claudio Baglioni si prepara a far tappa a Roma, sua città d’origine, con un doppio concerto. Gli appuntamenti sono previsti per il 2 e 3 aprile al Palazzo dello Sport a partire dalle ore 21:00. Gli spettacoli avrebbero dovuto tenersi il 29 e il 30 marzo, ma sono stati rimandati per problemi di salute del cantante.

Rinviati i due concerti di Baglioni a Roma

Roma sarà la prossima tappa nel calendario del tour “Al Centro”, voluto da Claudio Baglioni per festeggiare i 50 anni di carriera artistica e di successi nel mondo della musica. I due concerti, originariamente previsti nella Capitale il 29 e 30 marzo, sono stati rinviati rispettivamente al 2 e 3 aprile a causa di una laringo-faringite che ha colpito il cantante a Reggio Calabria lo scorso 27 marzo e che gli ha impedito di salire sul palco per il secondo appuntamento calabrese. È rinviata anche la data di Trieste, dal 2 aprile al 22 dello stesso mese. La location dell’evento romano sarà sempre è il Palazzetto dello Sport.

Il messaggio apparso sui social

«Si informa che i concerti di Claudio Baglioni – si legge sulla pagina ufficiale Facebook del cantante – inizialmente previsti per domani, venerdì 29, e sabato 30 marzo al Palazzo Dello Sport di Roma verranno posticipati rispettivamente al 2 e 3 aprile a causa di una laringo-faringite che ha colpito Claudio Baglioni, diagnosi confermata nella giornata di ieri dallo specialista che lo ha visitato, che gli rende impossibile salire sul palco per i due concerti romani di “Al Centro”. A causa di questo spostamento, il concerto inizialmente previsto per il 2 aprile all’Allianz Dome (ex Pala Rubini Alma Arena) di Trieste verrà posticipato al 22 aprile. I biglietti acquistati restano validi per le nuove date (i biglietti acquistati per la data di Roma del 29 marzo saranno validi per il concerto del 2 aprile, i biglietti acquistati per la data di Roma del 30 marzo saranno validi per il concerto del 3 aprile, mentre i biglietti acquistati per la data di Trieste del 2 aprile saranno validi per il concerto del 22 aprile)».

Il rimborso dei biglietti per i concerti del 29 e 30 marzo

Sui social sono spiegate anche le modalità per chiedere il rimborso dei biglietti già acquistati. «Per il rimborso dei biglietti acquistati presso un punto vendita è possibile rivolgersi al punto vendita dove è stato acquistato il biglietto entro e non oltre il 10 aprile. Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito Ticketone o tramite call center con modalità “ritiro presso il luogo dell’evento”, è possibile scrivere all’indirizzo email: ecomm.customerservice@ticketone.it entro e non oltre il 10 aprile. Per il rimborso dei biglietti acquistati online sul sito Ticketone o tramite call center con modalità ”spedizione tramite corriere espresso”, è possibile spedire il biglietto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il 10 aprile (farà fede la data del timbro postale) all’indirizzo: Ticketone S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico)». Per maggiori dettagli sulle modalità di rimborso dei biglietti per Trieste è possibile consultare la pagina ufficiale di Claudio Baglioni su Facebook.

I biglietti ancora disponibili per i concerti di aprile a Roma

Per chi volesse assistere ai concerti a Roma di Baglioni non sono più disponibili i biglietti per la data del 2 aprile. Al contrario, si possono ancora riservare dei posti per il live del 3 aprile. Ecco i biglietti ancora acquistabili:

Primo Anello Numerato: 75 euro

Secondo Anello Numerato: 55 euro

Terzo Anello Numerato A: 45 euro

Upgrade Gold Experience: 115 euro

Gold Experience: 200 euro

Chi acquisterà i biglietti su Ticketone in questi giorni dovrà necessariamente ritirarli presso la biglietteria del Palazzo dello Sport di Roma.

La scaletta dei due concerti nella Capitale

Baglioni porterà nella città che lo ha visto nascere e crescere come uomo e artista i suoi più grandi successi di questi lunghi e intensi 50 anni di illustre carriera. Sarà presentata una scaletta con le canzoni che hanno fatto emozionare, innamorare e cantare generazioni di italiani e che risultano sempre attuali e dall’elevato valore comunicativo. Questa è la setlist dei concerti romani che, come sempre in questi casi, potrebbe subire delle variazioni prima o durante gli show: