John Lennon e Yoko Ono, 50 anni fa il “Bed-In For Peace”

Corre il giorno 25 marzo 1969. John Lennon e Yoko Ono sono freschissimi sposi, marito e moglie da appena cinque giorni. I due sanno che il loro matrimonio è l’evento mediatico dell’anno e decidono così di “usare” la loro luna di miele per porre i riflettori su un tema che sta loro particolarmente a cuore: la pace nel mondo. Nasce così l’idea del “Ben-In For Peace”, iniziativa attraverso la quale i due decidono di trascorrere le due settimane di luna di miele a letto, per protestare contro ogni forma di guerra. I due trascorsero la prima settimana all’Hilton Hotel di Amsterdam per poi proseguire con una seconda al Fairmont Queen Elizabeth di Montreal. Durante la loro settimana di protesta, i coniugi Lennon invitarono ogni giorno giornalisti e filmaker per parlare di pace e l’eco che ebbe quella singolare forma di protesta fu incredibile, producendo documentari e reportage la cui forza resta immutata ancora oggi, mezzo secolo dopo quella stravagante ma azzeccata iniziativa.

Il Bed-In 50 anni dopo

Il 25 marzo 2019 ricorre cosi il cinquantesimo anniversario dell’inizio del Bed-In di Amsterdam, che si prolungò fino al 31 dello stesso mese, e l’Hotel Hilton che lo ospitò ha deciso di commemorare la ricorrenza come si conviene. L’azienda ha creato una serie video a produzione limitata chiamata Room 702, dal numero della stanza che occupavano Lennon e Ono. La serie conduce gli spettatori in un viaggio attraverso le esperienze di alcuni membri del team impegnati in iniziative rivolte alle comunità locali. Inoltre, saranno esposte le foto scattate da un fotografo dell’originale Bed-In, che confluiranno in una mostra commemorativa presso Hilton Amsterdam. Che Yoko Ono, poi, sia convinta della potenza simbolica e mediatica di quel gesto ancora oggi è certificato dal fatto che pochi mesi fa, insieme a Ringo Starr e Jeff Bridges, ne ha realizzato una sorta di remake a New York, la città che non volle lei e suo marito per la seconda settimana della protesta. La vedova di John Lennon e l'ex Beatles si sono sdraiati su un letto davanti al municipio in sostegno delle scuole pubbliche cittadine. Numerosi studenti hanno partecipato al sit-in, impugnando cartelli contenenti slogan come "Bed Peace", "Hair Peace" e "Imagine Peace": con loro anche una band che ha intonato alcune canzoni, tra cui “Imagine”, successo planetario di Lennon del 1971. «Che giornata incredibile, finalmente sono a letto con Yoko», ha scherzato Ringo Starr.

La prima volta insieme sul palco di Lennon e Ono

Poche settimane prima del Bed-In e del matrimonio, John Lennon e Yoko Ono avevano anche condiviso per la prima volta il palco insieme. Era il 2 marzo 1969 e i due si esibirono alla Cambridge University per un live durato meno di mezz’ora basato praticamente solo su improvvisazioni di stampo jazzistico. Del live resta una registrazione live che è rintracciabile su YouTube, ma nei giorni scorsi l’Università di Cambridge l’ha voluta ricordare apponendo una targa all’interno del campus. L’esperienza nei Beatles per Lennon era ormai agli sgoccioli (la rottura definitiva arrivò un anno dopo, giusto il tempo di chiudere il cerchio con “Abbey Road” e “Let It Be”) e così l’artista britannico stava già guardando oltre da tempo a nuovi progetti musicali, in primis coinvolgendo la sua compagna.