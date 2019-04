Alessandra Amoroso in concerto a Eboli: info e scaletta

Farà tappa sabato 23 marzo al PalaSele di Eboli il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso, la nuova tournée della cantante di origini pugliesi nei palazzetti dello sport italiani per la presentazione dal vivo del suo ultimo album di inediti, “10”, pubblicato alla fine dello scorso anno.

Alessandra Amoroso in concerto a Eboli: le informazioni

L’inizio del concerto di Alessandra Amoroso al PalaSele di Eboli è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati è possibile acquistare i biglietti relativi alla sola Platea Categoria 1, in vendita al prezzo di 60 euro più diritti di prevendita. Sono andati completamente esauriti da settimane, invece, i tagliandi per i posti negli altri settori. Il PalaSele si trova a Eboli, in via Serracapilli, e non è raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, ma solo con la propria auto o usufruendo del servizio taxi. Provenendo dall’autostrada Salerno – Reggio Calabria, prendere l’uscita Eboli (SA), quindi proseguire per pochi metri e girare a sinistra subito dopo il distributore. Ancora, seguire l’andamento della strada, che dopo un paio di centinaia di metri gira a sinistra. Infine, subito dopo il cavalcavia, girare a destra. All’esterno del palazzetto dello sport sono presenti degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Alessandra Amoroso in concerto a Eboli: la scaletta

Protagoniste assolute del concerto di Alessandra Amoroso al PalaSele di Eboli saranno le canzoni estratte da “10”, il disco più recente della cantante pugliese. Canzoni che saranno alternate però ad alcuni tra i suoi maggiori successi. Lo show inizierà sulle note de “La stessa”, per concludersi su quelle di “Forza e coraggio”. Nel corso della serata troveranno posto anche brani come “Sul ciglio senza far rumore”, “Comunque andare”, “Vivere a colori” e “Ogni santissimo giorno”. Non è escluso che Alessandra Amoroso decida di apportare delle variazioni alla scaletta nel corso del concerto. La probabile scaletta del concerto di Alessandra Amoroso al PalaSele di Eboli:

La stessa Fidati ancora di me Avrò cura di tutto Sul ciglio senza far rumore Dalla tua parte La gente non sei tu Cadere piano Comunque andare Immobile Stupida Stella Incantevole Estranei a partire da ieri Senza nuvole Urlo e non mi senti Niente Ti aspetto È vero che vuoi restare Amore puro Difendimi sempre Trova un modo La vita in un anno Buongiorno Declinami l’amore Simmetria dei desideri Se il mondo ha il nostro volto Il mio stato di felicità Vivere a colori Ogni santissimo giorno Forza e coraggio

Il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: i prossimi concerti in programma

Dopo il concerto in scena a Eboli, il “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso proseguirà nei palazzetti dello sport delle principali città italiane. La tappa successiva è in programma per il 24 marzo al PalaCalafiore di Reggio Calabria: concerto a cui farà seguito la doppia data del 26 e 27 marzo al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. La tournée terminerà quindi il 10 aprile sul palco della Kioene Arena di Padova. I prossimi concerti del “10 Tour 2019” di Alessandra Amoroso: