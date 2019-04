Negramaro in concerto ad Acireale: info e scaletta

Tappa conclusiva dell’“Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro, che martedì 19 marzo andrà in scena al Pal’Art Hotel di Acireale, in provincia di Catania. Uno show, quello in programma nell’isola, che da settimane ormai ha fatto registrare il tutto esaurito, così come era già stato per buona parte delle date in giro per l’Italia della tournée nei palasport del gruppo pugliese. Un tour particolare, che ha visto sul palco anche Giacomo Spedicato, il fratello minore del chitarrista del gruppo, Lele, che era stato colpito da un grave malore nel settembre dello scorso anno e per questo era stato costretto dai medici a una lunga riabilitazione. Riabilitazione terminata proprio alcuni giorni fa e che ha consentito al musicista di fare ritorno a casa insieme alla moglie Clio e al piccolo Ianko, il primo figlio della coppia, nata nel novembre del 2018.

I Negramaro in concerto ad Acireale: le info

L’ultimo concerto dell’“Amore che torni Tour 2019” dei Negramaro andrà in scena al Pal’Art Hotel di Acireale. Lo show, per il quale non sono disponibili più biglietti, dovrebbe iniziare alle 21. Il Pal’Art Hotel si trova in via Pasiano 5, in prossimità della stazione ferroviaria di Acireale, quindi è raggiungibile a piedi. In alternativa, è possibile arrivarci con la propria auto, provenendo dall’autostrada Messina – Catania o dalla Statale 114. All’esterno della struttura è presente un ampio parcheggio in grado di ospitare fino a 500 posti auto.

I Negramaro in concerto ad Acireale: la scaletta

Nel corso delle tante tappe del tour nei palasport delle principali città italiane, i Negramaro hanno quasi sempre proposto una scaletta pressoché identica, dedicata soprattutto ai brani estratti da “Amore che torni”, il loro disco più recente, pubblicato nel novembre del 2017. Lo show si apre sulle note di “Fino all’imbrunire”, per concludersi con “Cosa c’è dall’altra parte”: la canzone che il frontman del gruppo, Giuliano Sangiorgi, ha scritto pensando al chitarrista Lele Spedicato. Quest’ultimo è salito più volte sul palco nel corso della tournée, proprio per suonare di fronte al suo pubblico, sempre visibilmente emozionato, il lungo assolo sulle cui note si conclude la canzone. Oltre ai tanti brani recenti (su tutti, i quattro singoli estratti da “Amore che torni”: “Fino all’imbrunire”, “La prima volta”, la title – track “Amore che torni” e “Per uno come me”, attualmente in rotazione radiofonica) nel corso della scaletta hanno trovato spazio anche alcuni tormentoni del gruppo: canzoni simbolo della carriera del gruppo, come “Estate”, “Sei tu la mia città”, “Parlami d’amore”, “Solo 3 min”, “Via le mani dagli occhi”, “Mentre tutto scorre” e “Nuvole e lenzuola”.

La scaletta del concerto dei Negramaro al Pal’Art Hotel di Acireale