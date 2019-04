Mahmood, Tommaso Paradiso e Dardust, concerto benefico ad Ascoli

Un concerto-evento per raccogliere fondi per l’Ail, Associazione italiana contro le leucemie. Il vincitore del Festival di Sanremo 2019, Mahmood, e il frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso, hanno accettato l’invito di Dario Faini, in arte Dardust, per esibirsi insieme sul palco del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno il prossimo 8 maggio in occasione della ventesima edizione del Memorial Troiani. Il ricavato della serata, come anticipato, sarà devoluto interamente all’Ail per potenziare la ricerca del reparto di ematologia dell’ospedale di Ascoli Piceno. I biglietti saranno in vendita da martedì 19 marzo sul circuito Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno (orari dal martedì al sabato: 9.30 – 12.30; 16.30 – 19.30) con questi prezzi: Platea, 1° e 2° ordine centrale 38 euro, 1° e 2° ordine laterale 30 euro, 3° e 4° ordine 20 euro, loggione 12 euro.

La genesi dell’evento

Il Memorial Troiani nasce nel 2000 per ricordare la memoria di Alessandro Troiani, un giovane commerciante ascolano che, una volta colpito dalla leucemia, si batté fino all’ultimo affinché nella sua Ascoli fosse istituito un centro di ematologia. Il suo desiderio si è potuto realizzare dopo la sua scomparsa, e oggi, anche grazie a lui, le persone affette da malattie del sangue e dell’apparato linfatico possono trarne beneficio. Naturalmente Dario Faini, ascolano doc, conosce la storia e ha preso così a cuore l’iniziativa da gettarsi a capofitto nell’impresa di portare qualche grande nome della musica italiana nella sua città per aiutare la causa dell’Ail. Dardust è coautore di “Soldi”, la canzone con la quale Mahmood ha sbancato Sanremo, e ha collaborato con i Thegiornalisti per l’album “Love”, successo clamoroso trainato dalle hit “Felicità puttana”, “Questa nostra stupida canzone d’amore” e “New York”. Non ci sarà però solo la musica del trio nella serata ascolana, che sarà un vero e proprio varietà. Tra gli artisti presenti ci saranno il regista teatrale Stefano Artissunch, il comico e cabarettista Gennaro Calabrese e il corpo di ballo Tina Dance.

Dardust, l’uomo dietro le grandi hit del momento

Il suo nome magari non dirà granché al grande pubblico, ma Dardust ha messo le mani su moltissime delle grandi hit del momento. E nella serata-evento di Ascoli Piceno affiancherà due degli artisti con i quali ha collaborato in maniera più proficua negli ultimi mesi. «Mi metterò al pianoforte ed eseguirò dei miei pezzi, poi inviterò sul palco prima Mahmood, che accompagnerò al pianoforte per eseguire “Soldi” – ha anticipato Faini alla conferenza stampa di lancio dell’iniziativa – dopodiché si esibirà con me Tommaso Paradiso, che canterà sicuramente “Riccione” e “New York”. Il gruppo è reduce da live di successo e si esibirà per un’ultima data al Circo Massimo di Roma, il 7 settembre, concerto al quale parteciperò anche io». Dardust ha aggiunto: «Ringrazio entrambi per aver accettato il mio invito, ringrazio Tommaso Paradiso anche perché è stato il primo a credere in me come produttore affidandomi i suoi brani. Ringrazio Mahmood perché per me è stato una conferma, la vittoria a Sanremo con un pezzo da me prodotto è un traguardo raggiunto col cuore».